Gemma González, okupa en la cárcel vieja de Palma: "Cada dos o tres días queman algo, menos mal que tengo la puerta y no me entra el humo"
Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local han irrumpido por la mañana en la antigua prisión donde han identificado a 165 personas y han detenido a un individuo
"Cada dos o tres días prenden fuego a algo. El otro día quemaron algo en las escalera. Menos mal que tengo la puerta y no me entra el humo", se lamentaba Gemma González, una valenciana de 50 años criada en Ibiza, que lleva residiendo como okupa desde octubre en el antiguo penal después de trasladarse de Ibiza a Mallorca "para asistir a mi marido". Unos momentos antes un contingente de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma ha irrumpido en las instalaciones de lo que fue un centro penitenciario. Tras identificar a los 165 moradores, los policías han detenido a un individuo.
"Suelen quemar la mierda que van echando o simplemente prenden fuego por hacer daño", se queja esta mujer sobre el comportamiento de otros moradores desde su oscuro habitáculo en lo que antaño fue una prisión.
"En la galería mi hemos quitado todos los escombros y hemos pintado. La estamos arreglando poco a poco", presume. "No hay suciedad como en otros módulos y vas saltando entre escombros. Por lo menos estamos un poco decentes y calentitos", puntualiza.
Reinsertada
"Vine aquí desde ibiza para asistir a mi marido. Tenía que gastar mucho dinero en los viajes", afirma. Gemma asegura que durante su estancia en la antigua cárcel "me ha ido bien. Me he reinsertado y me he puesto a trabajar en limpieza", indica esta valencia criada en la isla pitiusa.
