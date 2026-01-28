La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
El software ya está implementado en la mitad de la flota y estará disponible en todos los vehículos en abril
Las tarjetas prepago dejarán de ser válidas a partir de este jueves y los usuarios podrán solicitar el reembolso de los viajes no utilizados hasta julio
Los pasajeros que dispongan de Tarjeta Única, Tarjeta Intermodal o Tarjeta Ciudadana (válida hasta finales de marzo de 2026) podrán seguir viajando gratis todo 2026
La EMT de Palma ha iniciado las pruebas del nuevo sistema de pago con tarjeta bancaria en sus autobuses, en el marco del proceso de integración tarifaria y tecnológica con el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), previsto en el convenio firmado en noviembre de 2024. Como resultado de esta integración, la empresa pública ha comenzado a instalar el nuevo software de validación en sus vehículos, lo que permite el pago con tarjeta bancaria, tal como ya ocurre en el resto de servicios del sistema TIB (tren, metro y bus interurbano).
Actualmente, el sistema ya está operativo en aproximadamente la mitad de la flota, lo que equivale a unos 134 autobuses.
En estos vehículos, los usuarios pueden abonar el billete tanto en efectivo como con tarjeta bancaria. Además, quienes opten por el pago con tarjeta podrán beneficiarse de descuentos del 40 % para el primer pasajero y de hasta el 60 % para acompañantes, en grupos de hasta seis personas.
La implantación del nuevo sistema se realizará de forma progresiva y está previsto que, a finales de marzo de 2026, todos los autobuses de la EMT estén equipados con esta tecnología.
Por este motivo, a partir del jueves 29 de enero dejarán de ser válidos en todos los autobuses de la EMT de Palma los títulos de 10 viajes, los billetes de un solo viaje urbano y los títulos específicos para el aeropuerto y el puerto, que están incluidos en este formato prepago.
Solicitud del reembolso de tarjetas prepago
Los usuarios que dispongan de viajes no utilizados en estos títulos podrán solicitar su reembolso en la oficina de Atención al Cliente de la EMT Palma, sin necesidad de cita previa, hasta el 31 de julio de 2026.
Asimismo, cabe recordar que todos los autobuses permiten actualmente el acceso con Tarjeta Única, Tarjeta Intermodal o Tarjeta Ciudadana, esta última válida hasta finales de marzo de 2026.
Las personas que dispongan de cualquiera de estos títulos podrán seguir viajando gratuitamente durante todo el año 2026, tal como recogen los presupuestos de la EMT y lo anunciado por el Gobierno central.
La incorporación del pago con tarjeta bancaria ya está plenamente operativa en líneas como la que conecta con el aeropuerto, y supone una mejora en el acceso al transporte público para usuarios no habituales, visitantes o personas que no dispongan de títulos de transporte.
