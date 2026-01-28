El emblemático hotel Palacio Avenidas de Palma afronta una reforma integral y la modernización de sus 69 habitaciones

El emblemático Palacio Avenidas de Palma que fue cine, viviendas y desde hace años hotel afronta una importante reforma. Ubicado en una privilegiada esquina entre las calles Marquès de la Fontsanta y la avenida Alexandre Rosselló, el inmueble diseñado por el arquitecto Gabriel Alomar en 1949 que pasó a manos a manos de Meliá en 2025 se someterá a una intervención que incluirá la modernización de sus 69 habitaciones.

La Comisión de Centro Histórico de Palma trató ayer esta actuación porque una parte del edificio que ocupa la esquina está protegido. En suma, el proyecto presentado por Meliá prevé la reforma de la planta baja, la primera y la sexta, donde se construirá una piscina. Del mismo modo, se prevé una nueva zona de gimnasio y una nueva sala de reuniones.

El edificio de estilo racionalista fue diseñado por Gabriel Alomar. / Guillem Bosch

Se prevé una importante intervención en el interior del hotel y en sus zonas comunales, pero no variará su capacidad. De este modo, el hotel seguirá ofertando 69 habitaciones que suman 132 plazas.

El establecimiento, de cuatro estrellas, estaba gestionado por Urban Rustic Hotels antes de que se integrara en la cadena hotelera de la familia Escarrer. La próxima reforma pretende adaptar el hotel a los estándares de Innside by Meliá, su marca lifestyle . Para ello también se contempla la reforma del hall de acceso y recepción.

Edificio protegido

La parte del inmueble más alta que suma nueve plantas de altura y ocupa la esquina está catalogada. En cambio, no tiene ninguna protección la fachada de cinco plantas que se levanta en la calle Marquès de la Fontsanta y por la que se accede al hotel. El proyecto de reforma contempla intervenir en las dos fachadas, la protegida y la no protegida, con la modificación de algunas ventanas y accesos existentes.

En todo caso, no se tocará el entorno de la entrada principal flanqueada por dos pilares con revestimiento de mármol y capiteles.

Melià anunció en octubre la apertura del hotel Palma Avenida, que se convirtió en el número veinticinco de la cadena mallorquina en la isla. En una nota de prensa, la cadena hotelera señaló que sus habitaciones se dirigen a quienes desean integrar ocio y negocio –también llamado bleisure– en un mismo viaje. También ofrece la posibilidad de celebrar eventos y reuniones de hasta 80 personas.

Su inauguración como hotel tuvo lugar en 2009 a cargo de la cadena hotelera Urban Rustic después de someterse a una importante transformación liderada por el arquitecto Joan Bartolomé Seguí. El diseño de las habitaciones estuvo en manos del arquitecto Bruno Borrione, colaborador del estudio de Philippe Starck. En su apertura se destacó la originalidad de su propuesta por estar detrás el reconocido diseñador francés y el cuidado con el que se seleccionó el mobiliario del hotel.

Uno de los muchos cines desaparecidos de Palma

El hotel debe su actual nombre al antiguo cine Palacio, una histórica sala que cerró sus puertas en 2000 después de cinco décadas pasando películas en su única pantalla. Pero su historia se inició en los años 40 con su construcción a cargo del arquitecto mallorquín Gabriel Alomar, quien da nombre a parte de las Avenidas, también por ser el autor del Plan General de la ciudad.

Además del cine, el edificio acogió viviendas. De hecho, Rustic valoró inicialmente transformarlo en pisos de lujo y un centro comercial. No obstante, tuvo más fuerza la idea de un establecimiento turístico ya que a comienzos de ese siglo los hoteles urbanos habían iniciado una progresiva expansión en el centro de Palma.