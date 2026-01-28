Las bibliotecas se rebelan contra la intención de Cort de revisar sus fondos para contabilizar los libros en catalán y en castellano

La Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears (ABADIB) ha cargado contra la decisión del Ayuntamiento de Palma de revisar todos los fondos de las bibliotecas municipales para contabilizar cuántos libros hay en catalán y cuántos en castellano. La entidad advierte de que la iniciativa, una propuesta de Vox que el PP respaldará en el pleno de este jueves, "pone en cuestión el criterio profesional de las bibliotecas públicas".

En una nota de prensa, ABADIB recuerda que las bibliotecas municipales son instituciones con funciones y marcos legales "claramente definidos" y subraya que la Ley 10/2007, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, fija principios como "la libertad intelectual, el acceso a la información, la pluralidad, la igualdad, la privacidad y la confidencialidad". A su juicio, estos valores "no son arbitrarios ni opinables desde un posicionamiento político", sino "mandatos legales" que deben guiar la gestión de las colecciones.

La asociación defiende que el desarrollo de los fondos bibliográficos responde a "criterios profesionales, técnicos y democráticos" y sostiene que la selección, organización y acceso a los materiales debe basarse en criterios independientes del personal bibliotecario, atendiendo a las necesidades de la comunidad y garantizando la igualdad de acceso. En este sentido, alerta contra "segmentaciones arbitrarias basadas en posicionamientos políticos o ideológicos".

ABADIB añade que la normativa autonómica también "legitima una visión profesional, plural e inclusiva" de las bibliotecas. Y señala que la Ley 19/2006 del Sistema Bibliotecario de les Illes Balears "no contempla auditorías de fondos basadas en parámetros políticos".

Utilización de la lengua

La entidad expresa además su preocupación por el uso de la lengua como elemento de confrontación en un servicio público "ampliamente valorado", y remarca que "la lengua no puede ser utilizada como instrumento de confrontación política frente a las bibliotecas". Según ABADIB, las bibliotecas ya trabajan con pluralidad lingüística para responder a las necesidades reales de los usuarios, tanto en catalán como en castellano y otras lenguas.

Por último, ABADIB apela a la ciudadanía y a las instituciones para preservar el papel de las bibliotecas como espacios de acceso democrático al conocimiento, la educación y la diversidad cultural. La asociación afirma que "no aceptamos ni legitimamos propuestas que, bajo el pretexto de ‘transparencia’ o ‘evaluación’, pongan en riesgo la independencia técnica" de estos servicios y reclama que cualquier debate sobre políticas bibliotecarias se base "en la evidencia, en los marcos jurídicos vigentes y en el respeto a los criterios profesionales".