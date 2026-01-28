Palma invertirá tres millones de euros en el castillo y el bosque de Bellver: Estos son los cuatro proyectos de mejora

El Ayuntamiento de Palma invertirá 3,1 millones de euros en renovar los accesos y el aparcamiento del Castillo de Bellver, así como en tareas de reforestación del bosque y de mejora de los caminos perimetrales.

Así lo ha aprobado hoy la junta de Gobierno municipal, que ha dado el visto bueno al expediente de contratación y la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de obras correspondiente, que cuenta con un presupuesto 3.184.470 euros, un importe del que 2.000.000 de euros se financiarán a través de fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la antigua ecotasa, mientras que el resto será asumido por el propio Ayuntamiento de Palma, ha explicado la portavoz municipal Mercedes Celeste.

La actuación, ha detallado Celeste, se estructura en dos lotes diferenciados, con el objetivo de abordar de manera integral tanto la mejora de los accesos como la recuperación ambiental del bosque.

La carretera de acceso al Castillo de Bellver, muy deteriorada, será reasfaltada / B. Ramon

El primer lote, con un plazo de ejecución de 12 meses, incluye la remodelación de la zona de aparcamiento y la mejora de su acceso, la implantación de una nueva red de hidrantes para mejorar la respuesta en caso de incendio, la renovación del carrer de Bellver, la vía principal de acceso al castillo, cuyo asfalto está muy deteriorado, así como la mejora de los caminos perimetrales del bosque, favoreciendo la conexión del entorno forestal con la ciudad.

Por su parte, el segundo con un plazo de ejecución de 18 meses, está destinado a la recuperación del medio natural de la zona forestal de Bellver, con actuaciones centradas en la restauración ambiental y ecológica, la recuperación de infraestructuras existentes y la mejora ambiental del conjunto del entorno forestal.

“El proyecto tiene como finalidad la mejora integral del entorno inmediato del Castillo de Bellver, incorporando medidas de accesibilidad universal y desarrollando actuaciones orientadas a la protección y mejora del bosque, en coherencia con las medidas previstas en el Plan de Autoprotección”, ha concluido Celeste.