Los vecinos de Santa Pagesa convocan una cadena humana silenciosa por la paz este sábado en Blanquerna
La marcha recorrerá Blanquerna desde la plaza París y concluirá con la lectura de un manifiesto y unos minutos de meditación
Piden a los asistentes ir vestidos de blanco o con algún detalle de ese color
La asociación de vecinos de Santa Pagesa ha convocado para este sábado, 31 de enero, una cadena humana por el Día de la Paz. La iniciativa pretende expresar el rechazo de los vecinos a las situaciones de opresión e injusticia en distintos puntos del mundo.
La acción comenzará a las 18.00 horas en la plaza París. Desde allí, los participantes formarán una cadena humana que avanzará de manera silenciosa por la calle Blanquerna en dirección a Avenidas. Al llegar a este punto, la marcha dará la vuelta para regresar hasta la plaza Santa Pagesa, donde se pondrá el punto final al acto.
Durante el recorrido no habrá consignas ni música y se pide a los asistentes que vistan de blanco o lleven algún detalle de este color como símbolo de paz. Desde la asociación subrayan que será una cadena humana silenciosa.
El acto concluirá en la plaza Santa Pagesa con la lectura de un manifiesto elaborado por la entidad vecinal y con unos minutos de meditación, que estarán guiados por Gaspar Caballero. La asociación de vecinos invita a toda la ciudadanía a sumarse a la iniciativa, que se enmarca en las actividades del Día de la Paz.
