Habtur sobre la prohibición de nuevos alquileres turísticos en Palma: "No entendemos la inquina del alcalde"

La voluntad de Jaime Martínez de llevar al pleno de febrero la modificación del Plan General para prohibir nuevas plazas de alquiler turístico en Palma ha provocado críticas y aplausos. Entre los primeros están Habtur, patronal del alquiler turístico, que lamenta la "inquina" del alcalde contra esta actividad. Entre los segundos está la Fehm, patronal de los hoteleros, que celebra una medida que se debería exportar "a todo el territorio balear en zonas saturadas".

Maria Gibert, gerente de Habtur, señala que Martínez "va a parecer de Podemos con tanta prohibición", y señala que "habiendo una moratoria no entendemos esta necesidad de ir más allá". Esta representante de la patronal del alquiler turístico indica que "no se entiende esta inquina con prohibir una actividad legal cuando se siguen abriendo hoteles 'boutique' a mansalva en el centro de Palma".

La gerente de Habtur pone en duda que el veto a nuevas plazas en el municipio vaya a paliar la emergencia habitacional. "Quieren poner parches donde se necesitan medidas estructurales. Y están perjudicando a ciudadanos de Palma. El problema de la vivienda va mucho más allá de que unas cuantas personas quieran hacer alquiler turístico legalmente. Nunca hemos estado a favor de la barra libre en la actividad, pero no entendemos esta inquina", subraya Gibert.

En la actualidad existen en el municipio 639 viviendas de alquiler turístico legales en viviendas unifamiliares (en pisos la actividad está prohibida, aunque la oferta ilegal prolifera. Gibert recuerda que Habtur es favorable a la prohibición de la actividad en plurifamiliares que rige desde hace años. "No la discutimos y nunca hemos hablado de abrir los pisos al alquiler turístico porque hay una emergencia habitacional". Y lamenta que Martínez no les haya llamado "para preguntarnos qué pensamos".

Los hoteleros tienen un planteamiento opuesto. "La prohibición que promueve el Ayuntamiento de Palma es lo que debería suceder en todo el territorio balear en zonas saturadas para favorecer la vuelta al uso exclusivo del residencial como vivienda habitual", indican desde la patronal Fehm.

Asimismo, señalan que "tras haberse comprobado los desastrosos efectos de la mal llamada economía colaborativa", es necesario "adoptar decisiones valientes que permitirían liberar vivienda y ponerla en el mercado, y recuperar la convivencia entre vecinos que se ven afectados por ritmos distintos a los de las personas que se alojan en viviendas en sus vacaciones".

En todo caso, señala la patronal hotelera que preside Javier Vich, el principal caballo de batalla es "la lucha contra la oferta ilegal y la impunidad con la que actúa", por lo que pide a las administraciones "dedicar recursos humanos y materiales, agilidad en la tramitación de expedientes y cierre de la actividad". Concluye advirtiendo de que "no debe compensar al infractor pagar las sanciones y no debería poder seguir operando una vez identificada la ilegalidad".

Escepticismo en los grupos políticos municipales

El equipo de gobierno no tiene mayoría y por tanto necesitará del apoyo de uno o varios partidos para dar luz verde a la modificación del Plan General. El PP ha encontrado casi siempre la complicidad de Vox, pero en esta ocasión el partido liderado por Fulgencio Coll advierte: "Conceptualmente no apoyamos esta medida que busca tapar el absoluto fracaso en construir viviendas de la izquierda. Y el PP no ha sido ágil a la hora de corregir ese error. No es un problema de setecientos unifamiliares dedicados a alquiler turístico, sino de incompetencia para corregir los errores".

En Més per Palma, por su parte, son partidarios de una prohibición total de nuevas plazas. Recuerdan que ya han presentado proposiciones en los plenos en este sentido. La última, la semana pasada, y el PP votó en contra. "No nos fiamos, queremos leer bien lo que nos presenten", indica Neus Truyol.

Podemos es favorable a una prohibición del alquiler turístico en Palma, pero también expresa su escepticismo. "Revela la necesidad del alcalde de quedar bien con sus jefes de la patronal hotelera y su incapacidad de llevarlo a cabo. No necesitamos otro acuerdo de pleno. Necesitamos que se haga y se frene ya el uso turístico de las viviendas", destaca su portavoz Lucía Muñoz.

"Según sus propios datos hay 15.000 alquileres turísticos ilegales. Lo que tendrían que hacer es incrementar las inspecciones y expropiar a los reincidentes. En Palma hay más alquileres turísticos que personas sin hogar y es lamentable", añade.