El Ayuntamiento de Palma retoma la limpieza integral del zaguán de Cort

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado la segunda fase de la limpieza integral del zaguán de Cort. A finales del año pasado concluyeron los trabajos en la escalinata principal que da acceso al salón de plenos y la cristalera de la claraboya que se encuentra en la parte superior. Y desde esta semana se interviene en una superficie que va desde la biblioteca hasta el control de la Policía Local.

"Nunca se había hecho una limpieza de estas características en el zaguán de Cort", ha subrayado este martes el primer teniente de alcalde de Cultura, Javier Bonet. "Ahora se actuará en la limpieza del artesonado y de las paredes. Estimamos que esta intervención tendrá una duración de unos dos meses", ha destacado el regidor.

El artesonado también se someterá a una limpieza integral. / Cort

Acceso abierto a la biblioteca

Gran parte del zaguán está ocupado por andamios, pero mientras duren los trabajos siempre habrá un acceso abierto a la biblioteca. En cambio, el paso por el Espai Cort está cerrado y la alternativa es la entrada de la plaza Santa Eulàlia.