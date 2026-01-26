PSOE, Més y Podemos denuncian que PP y Vox limitan el control de la oposición en Palma
Consideran un "ataque a la democracia" la decisión de limitar el tiempo de debate en las comisiones informativas del Ayuntamiento
Los grupos municipales del PSOE Palma, Més per Palma y Unides Podem (UP) han denunciado lo que consideran un nuevo "ataque a la democracia" tras la decisión de limitar el tiempo de debate en las comisiones informativas del Ayuntamiento de Palma. La medida ha sido aprobada en la Junta de Portavoces a propuesta de Vox y con el apoyo del PP, y supone, según un comunicado conjunto de la oposición, una restricción del derecho de control político previo a los plenos municipales.
Los grupos firmantes advierten de que las comisiones informativas son, por ley, órganos de rendición de cuentas y que limitar el debate en estos espacios vacía de contenido la fiscalización del gobierno municipal y reduce la transparencia institucional.
Una "deriva autoritaria"
Las tres formaciones han acusado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, de asumir una "deriva autoritaria" y de aplicar políticas alineadas con la extrema derecha.
La oposición también ha recordado que esta decisión se suma a otras actuaciones como el cese de portavoces de la oposición en presidencias de comisiones, la limitación de la participación ciudadana en los plenos y la sobrerepresentación de Vox en empresas municipales.
