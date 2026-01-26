Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PSOE, Més y Podemos denuncian que PP y Vox limitan el control de la oposición en Palma

Consideran un "ataque a la democracia" la decisión de limitar el tiempo de debate en las comisiones informativas del Ayuntamiento

La izquierda de Cort critica el recorte de las comisiones informativas.

EFE

Palma

Los grupos municipales del PSOE Palma, Més per Palma y Unides Podem (UP) han denunciado lo que consideran un nuevo "ataque a la democracia" tras la decisión de limitar el tiempo de debate en las comisiones informativas del Ayuntamiento de Palma. La medida ha sido aprobada en la Junta de Portavoces a propuesta de Vox y con el apoyo del PP, y supone, según un comunicado conjunto de la oposición, una restricción del derecho de control político previo a los plenos municipales.

Los grupos firmantes advierten de que las comisiones informativas son, por ley, órganos de rendición de cuentas y que limitar el debate en estos espacios vacía de contenido la fiscalización del gobierno municipal y reduce la transparencia institucional.

Una "deriva autoritaria"

Las tres formaciones han acusado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, de asumir una "deriva autoritaria" y de aplicar políticas alineadas con la extrema derecha.

La oposición también ha recordado que esta decisión se suma a otras actuaciones como el cese de portavoces de la oposición en presidencias de comisiones, la limitación de la participación ciudadana en los plenos y la sobrerepresentación de Vox en empresas municipales.

Més denuncia el abandono de las bibliotecas municipales de Palma y los "ataques" al catalán

Podemos denuncia que Cort ha abierto 600 expedientes a personas vulnerables empadronadas en edificios públicos de Palma

Chabolistas de Son Bordoy amenazados de desahucio salen a la calle: "Fageda nos llevó allí hace 28 años"

La justicia admite a trámite el recurso contra la cesión a promotores de solares dotacionales en Palma

Abacus echa el cierre en Palma esta semana

El Ayuntamiento de Palma en el punto de mira: varios aspirantes a bombero denuncian irregularidades en las oposiciones

