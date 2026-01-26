Més denuncia el abandono de las bibliotecas municipales de Palma y los "ataques" al catalán
Critica que el PP apoye una moción de Vox para analizar cuántos libros hay en castellano y en catalán: "Es una cortina de humo"
Més ha denunciado este lunes los "ataques" de Vox contra el catalán en las bibliotecas municipales de Palma y ha acusado al PP de avalar una polémica sobre la escasez de libros en castellano basada en datos falsos mientras mantiene cerrados o en situación precaria varios equipamientos culturales de barrio.
El grupo nacionalista critica en un comunicado que el PP votara a favor de una iniciativa de Vox que reclamaba un estudio sobre los idiomas de los libros de la bibliotecas, una propuesta que Més considera una cortina de humo para ocultar la dejadez en la gestión municipal.
Según datos oficiales citados por el partido opositor, las bibliotecas municipales de Palma cuentan con 265.545 ejemplares, de los que 86.945 están en catalán y 150.004 en castellano, y en 2025 las nuevas adquisiciones casi duplicaron en castellano a las realizadas en catalán.
Un "pacto de hostilidad" contra el catalán
El portavoz de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha denunciado que no es necesario ningún estudio porque los catálogos ya evidencian las cifras y ha acusado a PP y Vox de mantener "un pacto de hostilidad" contra la lengua propia mientras desatienden los servicios culturales.
La formación ha señalado como ejemplos de esa mala gestión el cierre de la biblioteca de Son Cladera desde abril, los impagos de alquiler que han puesto "al límite" las de Sant Jordi y Gènova y la reducción de actividades, personal y novedades editoriales en la red municipal de bibliotecas.
