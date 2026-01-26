La justicia admite a trámite el recurso contra la cesión a promotores de solares dotacionales en Palma

La cesión a promotores de solares municipales que estaban destinados a equipamientos está en manos de los jueces. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo que la Federació d'Associacions de Veïns de Palma interpuso en diciembre contra esta iniciativa del Ayuntamiento de Palma.

Hay que recordar que el Consistorio ya ha puesto en marcha el proceso administrativo para adjudicar seis de estos suelos dotacionales a empresas para que edifiquen viviendas de alquiler asequible y las gestionen durante 75 años. En todo caso, todavía no se ha aprobado definitivamente y la Federació de Veïns confía en que la justicia desactive una medida que Cort justifica por la necesidad de agilizar la construcción de pisos por la actual emergencia habitacional.

Estos terrenos que estaban destinados a la construcción de espacios educativos, asistenciales y deportivos se encuentran en el Camí Son Fangos 4 (Coll d'en Rabassa), Camí Son Vida 8 (Son Rapinya), Pierre Lavedan 5 (Son Güells), Pierre Lavedan 1 (Son Güells), Pompeu Fabra 15 (La Femu) y Bernat Pomar 4 (Son Rapinya).

"Hay que definir claramente cuáles son los servicios dotacionales que se consideran prioritarios para cada uno de los barrios. No nos oponemos a que además de esos equipamientos se pueda hacer vivienda, podemos sentarnos a hablar. Pero con una condición: que el solar siga siendo dotacional y que no haya un negocio privado para promotores y constructores durante 75 años. Que haya una gestión pública y alquileres que sean asequibles de verdad y por tanto no superen los 400, 500 o 600 euros", ha manifestado este lunes Maribel Alcázar, presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma.

"Para eso hay que sentarse y ver qué se construye de una cosa y de otra, en qué condiciones y con participación de los vecinos. Incluso queremos trabajar con constructores que quieran hacer vivienda social de verdad", ha afirmado esta representante vecinal, que ha recordado que el Ayuntamiento todavía no ha aprobado definitivamente esa cesión de solares.

"No hay una resolución definitiva, tiene que volver a pleno porque hay una serie de alegaciones presentadas que todavía no han tenido respuesta. Que nadie diga que no queremos viviendas; lo que queremos es vivienda social de verdad", ha indicado Alcázar.

Segundo recurso contra Cort admitido a trámite

La Federació ya adelantó en dichas alegaciones algunos de los argumentos jurídicos incluidos en el recurso. Considera que estos suelos "tienen que servir para dotar servicios públicos y no se pueden dedicar al lucro". Asimismo, señala que "supone una violación de la normativa dado que, con la excusa de la crisis de vivienda, la cual no solucionarán, se ceden para la explotación y el negocio privado de promotores inmobiliarios durante 75 años, a pesar de que el suelo siga siendo público".

Por otro lado, es la segunda vez que la Federació recurre a la justicia para tumbar una iniciativa del Ayuntamiento. En julio ya presentó un recurso, también en el TSJIB, contra la nueva ordenanza cívica de Palma. En este caso los vecinos consideran que la normativa es un "cajón de sastre" en el que se mezclan todo tipo de ordenanzas y regulaciones que ya están en vigor.