Podemos denuncia que Cort ha abierto 600 expedientes a personas vulnerables empadronadas en edificios públicos de Palma
El partido 'morado' advierte de que "debido a su situación de sinhogarismo o precariedad residencial, estas personas no están siendo notificadas"
Podemos Palma ha denunciado este lunes la apertura de seiscientos expedientes domiciliarios a personas empadronadas en edificios públicos de Palma. Se trata, mayoritariamente, de personas sin hogar, caravanistas, personas migrantes y colectivos vulnerables. La formación 'morada' señala que "la apertura de este tipo de expedientes exige una notificación efectiva a las personas afectadas". Sin embargo, critica, "debido a su situación de sinhogarismo o precariedad residencial, no están siendo notificadas, lo que convierte el procedimiento en una práctica profundamente irregular".
El partido liderado por Lucía Muñoz en Palma señala que "muchas de estas personas descubren que han perdido o tienen problemas con su padrón solo cuando intentan realizar un trámite y se encuentran con el problema ya consumado". En el caso de las personas migrantes, la situación es todavía más grave porque "la pérdida del padrón implica que deja de computar su tiempo de residencia en la ciudad, con consecuencias administrativas y vitales de gran alcance".
Podemos Palma señala además que no se trata de casos aislados, sino de "una apertura masiva de expedientes que responde a una estrategia política impulsada por el actual equipo de gobierno municipal del PP, que gobierna alineado con la agenda de Vox". El partido señala que de este modo "se castiga a quienes ya sufren exclusión y que utiliza el padrón como herramienta de expulsión administrativa".
Petición de comparecencia de Lourdes Roca
Por otro lado, la formación 'morada' ha solicitado la comparecencia de la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, para que dé explicaciones sobre la muerte de un hombre sin techo en un parque del Camp Redó el pasado 1 de enero. "Esta tragedia evidencia que la falta de vivienda digna no es solo un problema económico, sino una violencia institucional que cuesta vidas", argumenta Podemos.
