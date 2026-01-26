Chabolistas de Son Bordoy amenazados de desahucio salen a la calle: "Fageda nos llevó allí hace 28 años"

Una veintena de residentes en las infraviviendas de Son Bordoy amenazados de desahucio se han concentrado este lunes en la plaza de Cort, frente al Ayuntamiento de Palma, para reclamar una alternativa habitacional. Son unas 170 personas afectadas, incluidos 44 menores. Llevan residiendo allí casi treinta años, pero deben desalojar los terrenos porque está prevista la construcción de 750 viviendas.

"Juan Fageda [exalcalde de Palma] nos llevó allí hace 28 años. Tenemos a los niños y a los nietos escolarizados, todos empadronados. Pero en octubre vino la Policía Local con un papel y nos dijo que teníamos diez días para salir de allí. Quieren que todas las familias nos vayamos de la noche a la mañana. Yo tengo once nietos y seis biznietos. Y las otras familias igual", ha manifestado Juan Paredes, portavoz de los afectados.

"El Ayuntamiento no nos ha dado ninguna solución, ni nos han recibido. Solo pedimos una vivienda para vivir como personas humanas", ha añadido.

Han acompañado a los residentes de Son Bordoy Àngela Pons, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Mallorca (PAH), y activistas por la vivienda. "Nosotros propusimos como alternativa que se utilice un solar municipal para instalar viviendas prefabricadas para estas familias", ha indicado Pons.

"En una democracia no se puede sacar a la calle a casi doscientas personas sin darles alternativa. Son familias vulnerables y no pueden acceder a los alquileres de Palma. Y ya solo por ser de etnia gitana ninguna inmobiliaria les alquilaría una vivienda por racismo", ha destacado la portavoz de la PAH.

"Pagamos a los políticos para que protejan a los ciudadanos. Y los ciudadanos somos todos", ha añadido.

La alternativa de la okupación

Pons ha indicado que las familias "no tienen posibilidades económicas" de acceder a una vivienda. "Supongo que la alternativa tendría que ser okupación. Ahora no les plantean ninguna solución, pero si okuparan en un segundo tendrían allí a la Policía", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que hace tres décadas Fageda les hizo una cesión de uso de los terrenos. "Y nadie les comunicó que esa cesión se terminaba. Así que ellos han seguido allí", ha indicado.

"La vivienda social debería ser una prioridad. Y hoy por hoy estamos vulnerando los derechos humanos y parece que a nadie les preocupe. De momento los desahucios se han paralizado, pero la alternativa es construir viviendas para estas familias y todas las que lo necesiten", ha concluido Pons.