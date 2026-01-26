Abacus echa el cierre en Palma esta semana

Abacus cierra su tienda en Palma esta semana. La cooperativa catalana echa el cierre el 31 de enero en su establecimiento de la Avenida Gran i General Consell y abandonará físicamente Mallorca después de aterrizar en 2014 en la isla y vender, principalmente, libros, juguetes y artículos de papelería.

Con varias estanterías vacías, cajas para embalar y una liquidación del 50% de todos los productos excepto los libros, Abacus afronta su última semana en Palma en un espacio que abrieron en julio de 2024. Tras un año y medio en Avenidas bajarán la persiana, pero se prevé que mantendrán su presencia en la isla de una forma online.

Aterrizó en Palma en 2014

Abacus llegó a Mallorca en 2014 en la calle Colom de Palma. La cooperativa catalana hizo una una inversión de 300.000 euros en la apertura de su primer establecimiento en las Islas Baleares, que supuso la creación de 19 puestos de trabajo. El local tenía una superficie de 1.100 metros cuadrados distribuidos en tres plantas donde los clientes podían encontrar todo tipo de artículos de papelería, manualidades, juguetes y libros.

Después de diez años cerró ese espacio cerca de la Plaza Cort, pero con la intención de mantenerse en Mallorca. Unos meses después, anunció que abrirían su nueva tienda en Palma en el número 5 de la Avenida Gran i General Consell en un local que hasta 2021 acogió una sucursal de Novo Banco y que desde entonces ha permanecido vacío.

Abacus deja Baleares

La cooperativa catalana abrió su espacio en Palma en julio de 2024 manteniendo su apuesta por Mallorca. Un año y medio después de su nueva apertura dejará la isla tras más de once años de presencia física en Baleares sin la previsión del traslado a otro lugar como sí sucedió cuando abandonaron la calle Colom de Palma porque en aquel momento los carteles eran de se traslada y esta vez solo hay de liquidación.