Cort cierra Bellver y el Passeig Sagrera por la alerta naranja

El Ayuntamiento de Palma cerrará el parque de Bellver y el Passeig Sagrera este domingo ante el temporal que afecta desde el viernes a Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja en el sur de la isla, ante la previsión de rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora.

Cort cerrará el acceso a Bellever y al Passeig Sagrera desde las dos de la tarde hasta la medianoche, según han informado fuentes del consistorio, por el riesgo de desprendimiento de palmeras o árboles. Estos cierres se suman al de los parques de Can Terrers y la Ribera.

Aviso amarillo

El temporal afecta también al norte y el levante de la isla. En estas zonas, la Aemet mantiene activo el aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros. Además, en la Serra de Tramuntana habrá tormentas fuertes, que que podrían ir acompañadas de granizo pequeño.

Consejos de seguridad

El servicio de emergencias de Baleares ha pedido precaución a través de las redes sociales y ha instado a los ciudadanos a extremar las precauciones ante el temporal que golpea Mallorca. Así, aconseja no acceder a los puntos del litoral afectados por el fuerte oleaje ni a los lugares donde las olas rompen con más fuerza. También recomienda alejarse de paseos marítimos, espigones y acantilados