Una Trobada de Gegants descafeinada por la lluvia

La lluvia y el fuego son los principales enemigos de los gigantes, y las condiciones meteorológicas han obligado a modificar la Trobada de Gegants de las fiestas de Sant Sebastià. El acto, coordinado por la Associació Estol de Geganters, Sonadors i Balladors de Mallorca, incluía inicialmente la tradicional plantada de gegants, gegantons y capgrossos en la calle del Palau Reial, seguida de un recorrido por el centro de Palma que debía pasar por la Plaça de Cort, el carrer Colom, la Plaça Major, el carrer de Sant Miquel y la Plaça de la Porta Pintada .

Sin embargo, la lluvia ha alterado el desarrollo del evento. El agua puede deshacer los materiales con los que están construidos los gigantes y, además, bailar sobre el suelo mojado supone un grave riesgo para los geganters, que cargan sobre sus hombros estructuras de varias decenas de kilos.

Ante esta situación, el pasacalles fue suspendido y la organización decidió trasladar la cita al interior del Ajuntament de Palma, donde se ha celebrado un encuentro más reducido entre las diferentes colles participantes.

En este nuevo formato se ha llevado a cabo la entrega de obsequios a las agrupaciones. El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha asistido al encuentro y ha acompañado a los representantes de los colectivos.