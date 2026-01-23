Vox se queda solo en su propuesta de destinar el edificio de GESA a oficinas y alquileres

Vox se ha quedado solo en su propuesta de destinar el edificio de GESA a oficinas y alquileres. En esta ocasión el PP se ha unido a la izquierda y han anticipado su voto en contra a la moción que el partido de Fulgencio Coll someterá a aprobación en el pleno del próximo jueves.

Así lo han puesto de manifiesto en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente que ha tenido lugar este viernes en el Ayuntamiento de Palma, aunque han aplazado el debate a la sesión plenaria. Previsiblemente el PP argumentará que ya hay un concurso de ideas convocado para que el edificio de José Ferragut se convierta en un centro de referencia de las artes y la cultura, además de sede del distrito de innovación de Nou Llevant.

Un concurso de ideas "inadecuado"

Precisamente Vox considera "inadecuado" este concurso y plantea que una empresa privada explote el edificio en régimen de concesión para que no haya ningún coste para el Ayuntamiento.

En su proposición, el partido señala que "se liberarían espacios de oficinas en el centro de Palma, que se podrían destinar a vivienda a través de un cambio de uso". Y recuerda que el inmueble se diseñó inicialmente para acoger oficinas, por lo que "se respetaría la idea arquitectónica original".