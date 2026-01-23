El PP de Palma deja en el aire su apoyo a estudiar el soterramiento de la Vía de Cintura

El PP de Palma no compromete todavía su apoyo a la realización de un estudio para determinar la viabilidad de soterrar la Vía de Cintura. El grupo municipal ha anunciado que votará en contra de la proposición del PSOE para analizar la posibilidad de llevar a cabo esta intervención, pero ha subrayado que planteará una serie de transaccionales. En caso de ser aceptadas por los socialistas, cambiará el sentido de su voto.

Este rechazo inicial de los 'populares', manifestado este viernes en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente previa al pleno de la próxima semana, ha causado cierta sorpresa porque el PP en el Consell de Mallorca sí dio luz verde a la propuesta a principios de este mes.

El equipo de gobierno municipal ha argumentado al respecto que los dos textos, el que se presentó a votación en el Consell y el que se presentará en el pleno del Ayuntamiento, "son diferentes". Y que el soterramiento de la Vía de Cintura tiene unas implicaciones para el Consistorio que deben analizar.

Vox y Podemos también han votado en contra de la proposición, mientras que Més per Palma y el PSOE la respaldan. Un cambio de criterio en el PP valdría para aprobar la iniciativa, pero habrá que esperar al pleno para confirmarlo.

Un gran corredor verde

La proposición de los socialistas defiende el soterramiento de esta infraestructura como una oportunidad para crear un gran corredor verde que permita conectar barrios como Son Gotleu, Nou Llevant, la Soledat, Son Malferit o el Rafal Vell.

En la superficie se abriría un espacio para zonas verdes, equipamientos y recorridos peatonales y ciclistas.

La moción contempla una primera fase centrada en la conexión urbana de los barrios más vulnerables del entorno de la vía y, posteriormente, extender el planteamiento al resto del trazado. Además, insta a buscar colaboración y cofinanciación entre administraciones —Ayuntamiento de Palma, Govern balear y Gobierno de España— y a explorar vías de financiación europea.