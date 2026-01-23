Jaime Martínez afronta un inicio de año caliente en Palma marcado por protestas vecinales y conflictos no resueltos

Jaime Martínez afronta un arranque de 2026 caliente marcado por diversas movilizaciones vecinales y sindicales. Hay cuatro focos de conflicto que germinaron en 2025 y que persiguen al alcalde también este año porque permanecen irresueltos: el Plan de Ordenación de la Policía Local, la alarma vecinal por la inseguridad en la antigua cárcel, los residentes de las infraviviendas de Son Bordoy y el pulso que vecinos y ecologistas siguen manteniendo por la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga.

El lunes 26 los residentes de las infraviviendas de Son Bordoy se manifestarán frente al Ayuntamiento de Palma en la plaza de Cort. Son unas doscientas personas, menores incluidos, sobre los que pesa una orden de desahucio porque en esos terrenos se edificarán 750 viviendas, un desarrollo urbanístico que sigue dando pasos.

Los sindicatos de la Policía Local volverán a la calle por el Plan de Ordenación. / B. Ramon

La semana pasada la gerencia de Urbanismo aprobó la apertura de un vial para acoger el incremento del tráfico previsto cuando los pisos se habiten. Los residentes de Son Bordoy reclaman al Ayuntamiento una alternativa habitacional y temen que en los próximos meses la maquinaria entre en los terrenos para ejecutar esta intervención sin que su situación se haya resuelto.

El 29 de enero, también en la plaza de Cort y coincidiendo con la celebración del pleno municipal, cuatro de los cinco sindicatos de la Policía Local también protestará porque el Ayuntamiento no ha aprobado todavía el Plan de Ordenación que debía haber entrado en vigor el 1 de enero. Pese a que Martínez se comprometió a darle vuelo en esa fecha, el Consistorio ha tenido que aplazar 'sine die' su aplicación al verse incapaz de implementar a tiempo los profundos cambios que implica en cuanto al rediseño de los horarios y funciones de sus más de 800 agentes.

«Se ríen en nuestra cara», señalan los sindicatos.

Los residentes en las chabolas de Son Bordoy protestarán en la plaza de Cort. / B. Ramon

Un día después, el viernes 30, hay convocada una manifestación en Cas Capiscol para exigir a Cort que actúe para frenar la creciente inseguridad que se vive en el barrio y en los más cercanos a la antigua cárcel. Los vecinos denuncian que una parte de las 150 personas que la habitan en condiciones insalubres protagonizan robos y menudean con droga.

La manifestación dará inicio a las 18:00 horas en la puerta principal del CEIP Cas Capiscol, recorrerá varias calles del barrio y terminará en el patio del mismo centro educativo.

En defensa de los bellasombras

El último foco de conflicto sigue estando en los árboles bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga (o en su recuerdo). Vecinos y ecologistas se citaron la semana pasada en el Teatre Sans para debatir acciones encaminadas a exigir responsabilidades al Ayuntamiento.

Tienen entre manos un informe de un centenar de páginas redactado por expertos en arboricultura que asegura que la tala de diecisiete ejemplares el pasado 18 de diciembre fue ilegal. Se trata de un documento "muy contundente" que desmiente los argumentos de la seguridad esgrimidos por el Consistorio para justificar la polémica intervención y que podría dar pie a acciones legales.

Asamblea en el Teatre Sans para debatir acciones contra la tala de los bellasombra. / Guillem Bosch

Del mismo modo, este miércoles la Federació d'Associacions de Veïns de Palma denunció la "opacidad" de Cort y anunció nuevas movilizaciones.