Cortes de tráfico en Palma este domingo por la celebración del 'Correfoc'

El próximo domingo 25 de enero de 2026, con motivo de la celebración del 'Correfoc' de Sant Sebastià, Cort implementará un amplio dispositivo de seguridad y tráfico que afectará de manera progresiva al centro de la ciudad.

La celebración del 'Correfoc' está previsto que empiece a las 19 h en la plaza de la Reina así como en el puente de la Riera y Jaume III, con el encendido de las 'bèsties de foc' y la salida simultánea de los 'dimonis'.

Cortes de tráfico en Palma este domingo

A partir de las 12:00 h de la mañana, permanecerá cerrada la circulación en ambos sentidos del Puente de Jaume III (sobre la Riera).

Asimismo, a partir de las 13:00 h, se cortará la Avenida Antoni Maura el acceso en dirección a la Plaza de la Reina.

Más tarde, a partir de las 15:30 h, se cerrará en Avenida Argentina la circulación en sentido ascendente hacia Passeig Mallorca así como el Passeig Marítim, desviando el tráfico por la calle de Monsenyor Palmer.

Como excepción se mantendrá la circulación en los carriles que conectan la calle Caro con el Passeig Mallorca y la calle Catalunya.

Cort prevé el restablecimiento total de la circulación hacia las 23:00 h aproximadamente.