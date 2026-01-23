La Defensora de Palma advierte de un aumento de expedientes sin resolver por falta de recursos

La Defensora de la Ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, ha expresado este viernes su "preocupación" por el incremento de expedientes que gestiona su Oficina mientras sigue sufriendo una situación "crítica" por falta de recursos. Moilanen ha hecho balance de 2025, cuando su departamento trabajó 448 reclamaciones (370 nuevas a las que se sumaron 78 no resueltas y heredadas de años anteriores).

"Muchas veces son casos que la administración tiene la obligación de resolver y que requieren de una mediación formal", ha manifestado la Defensora este viernes, durante la Comisión de Sugerencias, Reclamaciones y Derechos de la Ciudadanía.

Moilanen ha puesto el acento en ese remanente de casos sin resolver, algunos enquistados desde 2020. "Hay varios factores que explican esta situación. Los tiempos de respuesta de las diferentes áreas municipales, que se dilatan, o directamente la falta de respuestas. También hay un problema de gestión en la Oficina por falta de personal", ha manifestado.

Hay tres tipos de expedientes: DC (Defensora de la Ciudadanía), IMA (Información Mediación y Asesoramiento) y DP (procedentes del Defensor del Pueblo). En 2025 se resolvieron un total de 332 expedientes DC.

Movilidad concita la mayoría de expedientes

La mayoría de las quejas tramitadas en 2025 se refieren al ámbito de la Movilidad. La mayor parte por la lentitud en la tramitación de los vados, que en algunos casos excede los dos años. Infraestructuras y Emaya también generan un importante caudal de expedientes.

"Necesitamos más recursos humanos, pero me consta que también las áreas necesitan más recursos para responder con más agilidad", ha señalado Moilanen. En este sentido, ha señalado que un 50% de las reclamaciones de los ciudadanos se responden en menos de tres meses. Sin embargo, ha lamentado que un 43% no reciben respuesta. Y ha recordado que "los ciudadanos confían en la Oficina para resolver cuestiones que ellos no pueden resolver".