PP y Vox harán un informe exhaustivo de los libros que hay en las bibliotecas públicas para saber cuántos hay en castellano y en catalán

El pleno del Ayuntamiento de Palma que se celebrará el próximo jueves aprobará la realización de un análisis exhaustivo de todos los fondos bibliográficos de las bibliotecas municipales para "garantizar un oferta equilibrada y representativa en castellano y catalán". El PP ha anticipado su apoyo a una proposición de Vox para que Cort realice "un informe técnico" de los volúmenes de todas las bibliotecas "desglosado por edad (infantil, juvenil y adulto), por lengua (catalán, castellano y otras lenguas disponibles) y por autores.

El PSOE, Més per Palma y Podemos han rechazado la iniciativa.

Vox considera que "en muchas bibliotecas de la red municipal" existe "una clara desproporción en la disponibilidad de libros en castellano, especialmente en secciones infantiles y juveniles, con una mayoría de títulos en catalán y una presencia prácticamente inexistente o anecdótica de obras en castellano".

El PP da por buena esta hipótesis y aportará sus votos para dar realizar el citado estudio de los fondo bibliográficos, además de "establecer un criterio de adquisición y renovación de libros que garanticen una proporción equilibrada de títulos en catalán y en castellano, especialmente donde su presencia sea minoritaria o claramente insuficiente".

"Un agravio para muchas familias"

Vox señala además que esa "desproporción" supone "un agravio para muchas familias, que desean que sus hijos lean en castellano, lengua materna o de preferencia para una parte significativa de la población". El objetivo, apunta el texto, "no es sustituir unos libros por otros, sino garantizar la diversidad lingüística real y el derecho a elegir".

Finalmente, la moción insta al Ayuntamiento a realizar "campañas de fomento de la lectura infantil en ambas lenguas oficiales".