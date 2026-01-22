El pleno de Palma reprobará a Lucía Muñoz por desear la desaparición de Israel

El pleno del Ayuntamiento de Palma que se celebrará el próximo jueves reprobará a la regidora de Podemos, Lucía Muñoz, por "desear la desaparición del Estado de Israel". El PP ha anticipado hoy su respaldo a una proposición de Vox en este sentido, mientras que la izquierda la ha rechazado.

El texto de la iniciativa expresa su "rotunda condena" por unas declaraciones de la regidora publicadas en su cuenta de Instagram y en el programa de televisión Invierno Rojo, de Canal Red, "sobre sus deseos para 2026 de la desaparición del Estado de Israel y una Palestina libre desde el río al mar, las cuales son de una gravedad considerable".

La moción también acusa a la regidora de utilizar "consignas propias de la amalgama de grupos islámicos terroristas" y de "incitar al señalamiento y el antisemitismo", lo que para Vox implica "la presunta comisión de un delito de odio".

Del mismo modo, el partido de Fulgencio Coll critica "la dejación de funciones" de Muñoz del Ayuntamiento de Palma cuando se embarcó en la flotilla humanitaria a Gaza. "Consideramos que su actividad política es impropia con sus obligaciones como concejal al ausentarse de sus obligaciones, así como sus declaraciones en contra de la Comunidad Judía son censurables. Por todo ello, desde nuestra formación política solicitamos la reprobación de la regidora Lucía Muñoz Dalda, por su incompatibilidad con los principios que rigen una sociedad democrática y de derecho, como los que conforman el Ayuntamiento", concluye la proposición.

Lucía Muñoz: "Israel tiene que desaparecer"

Muñoz ha respondido a su reprobación reiterando sus palabras. "Mi deseo es el fin de la ocupación y el exterminio del pueblo palestino. Y eso significa entender que Israel es un proyecto colonial que no tiene derecho a existir y que nació del robo de tierras y la masacre de palestinos en la nakba de 1948", ha manifestado la concejala de Podemos.

"Así que sí, deseo una Palestina libre y democrática del río hasta el mar, donde cada persona viva en igualdad legal y formal. Y eso significa que Israel tiene que desaparecer, no así con las personas judías que nada tiene que ver con el proyecto sionista", ha añadido.

En diciembre la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) anunció la presentación de una denuncia penal contra la concejala por esas mismas declaraciones. "Mis mejores deseos para 2026 es la desaparición del estado de Israel y una Palestina libre del río al mar", señaló Muñoz.

La red de judíos antisionistas la apoyó públicamente tras conocer esta denuncia.