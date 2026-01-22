Palma amplía hasta el 28 de febrero el plazo para renovar el distintivo ORA, que por primera vez es virtual

El Ayuntamiento de Palma ha ampliado hasta el próximo 28 de febrero el plazo para la renovación del distintivo de residente de la ORA, así como la validez de los distintivos correspondientes al año 2025. Con esta prórroga, los ciudadanos disponen de un mes adicional para completar el trámite de renovación.

El teniente de alcalde y concejal de Movilidad , Toni Deudero, ha señalado que el objetivo de esta medida "es garantizar que todos los usuarios interesados dispongan del tiempo suficiente para renovar su distintivo". Cabe recordar que la campaña de renovación de este año incorpora como principal novedad la eliminación definitiva del soporte físico, sustituyendo la tradicional pegatina por un sistema completamente virtual.

A partir de ahora, las autorizaciones se verificarán exclusivamente mediante la matrícula del vehículo, tanto por el personal controlador como a través de dispositivos de lectura automática. De este modo, ya no será necesario colocar ningún adhesivo en el vehículo y la comprobación será automática.

Este nuevo sistema permite realizar el trámite de forma rápida, cómoda y sin desplazamientos, avanzando en la digitalización de los servicios municipales.

La renovación está dirigida exclusivamente a residentes que ya dispongan de distintivo ORA.

El trámite y el pago de la tasa anual de 24 euros pueden realizarse íntegramente de forma online, sin necesidad de certificado digital, utilizando únicamente el DNI, la matrícula del vehículo y la fecha de nacimiento.

Para ello, los usuarios deben acceder a la web habilitada https://renovacioora.palma.es, donde podrán identificarse, realizar el pago online o descargar la carta de pago para abonar en el banco y comprobar la activación del distintivo virtual en un plazo máximo de 72 horas.

Renovaciones con incidencias

En caso de incidencias —como deudas tributarias, documentación caducada o discrepancias en el domicilio del vehículo— la propia web informará del motivo y del procedimiento a seguir. Los usuarios que deseen realizar el trámite de forma presencial y no presenten incidencias podrán hacerlo en la oficina de la SMAP, sin cita previa, de lunes a viernes de 9:00 a 19:30 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Aquellas personas con incidencias que no puedan completar la renovación online deberán gestionarla presencialmente en el Negociado ORA-ACIRE-CiD-ZBE, con cita previa.

Para resolver dudas, el público puede contactar con el Negociado ORA-ACIRE-CiD-ZBE en el teléfono 971 225 522 o a través del correo electrónico oraacire@palma.cat, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas.

"Con este nuevo sistema, el Consistorio continúa avanzando en la modernización y digitalización de la gestión municipal, ofreciendo un servicio más ágil, accesible y eficiente para la ciudadanía", ha manifestado Cort en un comunicado.