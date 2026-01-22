Una mañana de reuniones y teléfonos: así se fraguó la cancelación de Sant Sebastià

El lunes el Ayuntamiento de Palma tomó una decisión inédita al cancelar las fiestas de Sant Sebastià por un motivo ajeno a la climatología. Hasta ahora solo la lluvia había podido con el patrón de la ciudad, por lo que la renuncia a las celebraciones en señal de duelo por la tragedia ferroviaria de Adamuz no tiene precedentes.

Fue una mañana intensa en la que se sucedieron reuniones y conversaciones telefónicas entre todos los grupos políticos del Consistorio. En la calle todo estaba preparado para celebrar los conciertos de la Revetla y la lluvia, presente en tantas noches de Sant Sebastià, no iba a ser un obstáculo. A primera hora la idea era mantener todos los actos y conciertos programados, pero pasado el mediodía hubo un giro de timón y se tomó la decisión de cancelar.

La jornada arrancó con un gabinete de crisis al que asistieron el alcalde, Jaime Martínez; el primer teniente de alcalde de Cultura, Turismo y Deportes, Javier Bonet; y la segunda teniente de alcalde de Servicios Sociales, Educación y Participación Ciudadana, Lourdes Roca. Los tres máximos responsables de la organización del programa oficial. En ese encuentro se plantearon las primeras dudas sobre la conveniencia o no de suspender las fiestas por la tragedia ferroviaria, pero la reunión terminó con la decisión de seguir adelante.

Hubo torradoras para los que desafiaron a la lluvia. / B. Ramon

Junta de portavoces

Alrededor de las 09:30 horas Bonet convocó a la oposición en una Junta de Portavoces. Además de él, asistieron el portavoz adjunto de Cort, Llorenç Bauzà; el socialista Xisco Ducrós; Neus Truyol, de Més per Palma; y Lucía Muñoz, de Podemos. Fulgencio Coll, líder de Vox, no estuvo presente, pero envió un mensaje en el que informaba de que su grupo delegaba su voto en el equipo de gobierno.

Coll ya había hablado con el alcalde y le había propuesto que se mantuvieran las celebraciones, pero guardando un minuto de silencio por las víctimas. En todo caso, le trasladó que respaldaría la decisión que tomase, también una eventual cancelación.

Durante la Junta de Portavoces hubo una mayoría de opiniones favorables a continuar con los festejos. Solo Ducrós señaló que consideraba que debían cancelarse porque estaba previsto que el Gobierno central decretara tres días de luto oficial y en ese contexto era partidario de una suspensión. De hecho, los socialistas habían suspendido su 'fogueró' de esa noche con militantes y simpatizantes.

¿Conciertos hasta la medianoche?

Tras la reunión se decidió continuar con la Revetla y la Diada Ciclista y los Premis Ciutat de Palma previstos el martes 20, incluyendo minutos de silencio antes de cada evento en señal de respeto por las víctimas. Pero pasadas las doce del mediodía un teletipo de Europa Press lo cambió todo: informaba de que el Gobierno decretaba luto oficial a partir de esa medianoche.

Ese anuncio resquebrajó la voluntad del equipo de gobierno de continuar con las celebraciones. Ducrós volvió a apelar a Bonet para que cancelara y hubo varios planteamientos. Llegó a coger fuerza la idea de parar los conciertos a medianoche, cuando empezara el luto, pero se descartó. También se habló de celebrar solo el encendido del 'fogueró' inaugural de la plaza Major y no los conciertos. O suspender únicamente la Revetla e 'indultar' a la Diada Ciclista y los Premis Ciutat de Palma.

Las torradoras se quedan

Al final se rechazaron todas esas opciones y el Ayuntamiento decidió suspender toda la programación oficial de ese lunes y del martes. El alcalde llegó a plantear celebrar los Premis Ciutat de Palma haciendo un minuto de silencio. Pero también se descartó porque habría quedado muy extraño teniendo en cuenta que inmediatamente después la gala se abría con un artista interpretando un solo de guitarra eléctrica.

Poco después de las 14:00 horas llegó el comunicado del Ayuntamiento de Palma informando a los medios de la suspensión de todos los actos que había organizado. Cort solo mantuvo las torradoras en atención a los palmesanos que habían comprado la comida y tenían previsto torrar en algún 'fogueró', aunque finalmente fueron pocos los ciudadanos que se animaron.

En ese comunicado Cort recomendaba a los organizadores de actos y conciertos alternativos que también los suspendieran. El propio Bonet llamó a la Obrería de Sant Sebastià, que agrupa a las cofradías de la ciudad, para comunicarles que el programa oficial quedaba cancelado y sugerirles que hicieran lo mismo. Finalmente optaron por seguir adelante con sus actos, como gran parte de los festejos alternativos.