Subvenciones
Las ayudas de PalmaActiva se centran en el emprendimiento
Palma
La Junta de Govern del Ayuntamiento aprobó ayer el Plan Anual de Subvenciones de PalmaActiva para el año 2026, que incluye diversas líneas de ayuda destinadas a fomentar el emprendimiento, reforzar el comercio de proximidad, apoyar al comercio emblemático y dinamizar la actividad comercial en la ciudad. Entre otros, el Plan contempla la convocatoria de los Premios PalmaActiva a los Mejores Proyectos Empresariales de Estudiantes, además de una línea de ayudas para inversiones en el comercio de proximidad, con una dotación de 200.000 euros, destinada a reforzar el tejido productivo local y apoyar la modernización y actualización tecnológica de los establecimientos comerciales.
