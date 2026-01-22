Voluntariado
Aprobado el primer reglamento de Protección Civil
Palma
La Junta de Govern de Cort aprobó ayer por primera vez el Reglamento de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Palma, dotando así a esta agrupación de un marco normativo propio que regula su funcionamiento. En líneas generales, definiendo su carácter altruista y preventivo, su integración en la estructura municipal y su actuación coordinada con las autoridades competentes en situaciones de emergencia. Asimismo, fija los requisitos de acceso, los derechos y deberes del personal voluntario, la estructura jerárquica, los ámbitos de actuación, los sistemas de comunicación y el régimen disciplinario, garantizando que todas las actuaciones se desarrollen conforme a la legalidad vigente.
