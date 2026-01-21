Vox Palma propone que el edificio de Gesa se destine a oficinas y alquileres

Vox Palma presentará una moción en el pleno de este enero para que el Ayuntamiento de Palma destine el edificio de GESA a oficinas y alquileres. En este sentido, el partido de Fulgencio Coll considera "inadecuado" el concurso de ideas que ha lanzado Cort para elegir a un equipo que convierta al inmueble de José Ferragut en un centro de referencia para el arte y la cultura, además de sede del distrito de innovación.

Del mismo modo, Vox plantea que una empresa privada explote el edificio en régimen de concesión para que no haya ningún coste para el Ayuntamiento.

"Un cadáver urbano"

"Dejamos clara cuál ha sido nuestra posición con este tema desde el principio. Esto es un cadáver urbano, un monumento a la corrupción de otros tiempos y también de los actuales", ha manifestado Coll.

"Hay que dar vida a este edificio, ya que no se puede derribar porque está catalogado. La proposición es muy sencilla. Ante la crisis que sufre Palma de falta de vivienda, creemos que el esfuerzo de inversión tiene que ir en este sentido. Pedimos que se le dé una nueva vida, pero sin coste para el Ayuntamiento, ni destinando personal funcionario", ha subrayado.

Noticias relacionadas

En su proposición, Vox señala que "se liberarían espacios de oficinas en el centro de Palma, que se podrían destinar a vivienda a través de un cambio de uso». Y recuerda que el inmueble se diseñó inicialmente para acoger oficinas, por lo que "se respetaría la idea arquitectónica original".