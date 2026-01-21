La Plataforma contra la tala de los bellasombras denuncia la "opacidad" de Cort y anuncia nuevas acciones: "No vamos a parar"

La Plataforma contra la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga seguirá movilizándose para denunciar la erradicación de los 17 ejemplares por parte del Ayuntamiento de Palma. La entidad, conformada por varias asociaciones vecinales y más de 100 residentes de la zona, ha asegurado esta mañana en Can Alcover que ya preparan nuevas acciones reivindicativas que darán a conocer en un futuro próximo "para mantener el factor sorpresa". Esperan, además, que el Consistorio no ejecute ninguna actuación en la plaza en los próximos días "sin un proceso real y efectivo de participación ciudadana, basado en un proyecto claro, consensuado y transparente".

En una rueda de prensa convocada como respuesta a la explicación que Cort ofreció ante los medios el pasado mes de diciembre, la Plataforma ha denunciado la "opacidad" del Consistorio con la entidad y los vecinos, a quienes todavía no ha remitido los "contundentes" informes que avalaron la tala de los 17 ejemplares de bellasombra. Según ha explicado Edita Navarro, portavoz de la asociación vecinal Sa Calatrava, el Ayuntamiento no aportó ningún documento ni ofreció información de relevancia sobre las actuaciones previstas tanto en la Mesa Palma Verde celebrada el pasado mes de noviembre, antes de la tala, como en las reiteradas peticiones de información e instancias presentadas desde la Plataforma.

Pese a los contactos de la entidad con varios responsables directos del Ayuntamiento, entre ellos la regidora de Infraestructuras, Belén Soto -quien se apoyó en la existencia de unos "informes contundentes" que avalaban la tala-, la Plataforma asegura que sigue sin tener a su alcance la información que justificó la actuación en la plaza Llorenç Villalonga. "Presentamos instancias solicitando el acceso a la información y pedimos que se parase la tala hasta que pudiéramos estudiarlos y contrastarlos. A día de hoy todavía no hemos recibido respuesta alguna", ha lamentado Navarro.

La portavoz vecinal del barrio de Sa Calatrava no ha ocultado la inquietud que se generó entre los vecinos del barrio al ver cómo el Ayuntamiento tramitó la tala en menos de un mes: "Pasó poco tiempo entre la comunicación hasta la realización de la tala, algo muy rápido para una administración pública". La mayoría reconocer tener dudas sobre el desarrollo de este proceso: "No podemos entender ni creer que todos los árboles estuvieran enfermos o podridos. ¿Por qué si eran tan peligrosos no se talaron todos en 2024?; ¿En un año se han puesto todos enfermos?". Para apoyar esta tesis, Navarro ha expuesto que uno de los argumentos ofrecidos desde el Consistorio fue una foto de uno de los ejemplares partido tras un temporal. Sin embargo, la imagen data del 22 de agosto de 2024, más de un año antes de que se procediese con la tala.

B. Ramon

Por su parte, Nina, portavoz de la asociación de Canamunt, ha querido dejar claro que los vecinos "no vamos a parar" y que su intención final no es otra que conseguir una reunión con el alcalde de Palma, Jaime Martínez. "Vamos a plantear acciones bastante diferentes hasta que lo consigamos", ha indicado.

Manuel Reaño, portavoz de Amics de la Terra y miembro activo de la Plataforma contra la tala, ha querido poner el foco sobre uno de los argumentos que llevó a la jueza a fallar a favor del Ayuntamiento para poder seguir adelante con el plan para eliminar los bellasombras. Según ha explicado Reaño, la justicia determinó que "no había manera de proteger los árboles" después de que varios individuos lanzasen muralla abajo el vallado colocado por los operarios que protegía los ejemplares. Reaño considera que si el vallado hubiera sido "como Dios manda" la jueza podría haber desestimado el argumento del Consistorio y paralizado la tala.

Por último, Maribel Alcázar, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, ha recordado que el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir con los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana por el cual "se debe informar con tiempo suficiente de lo que quieren hacer para que entidades y vecinos puedan solicitar ser parte afectada y así poder tener acceso a toda la información y, de este modo, poder prepararse". Alcázar ha asegurado que el Ayuntamiento no está cumpliendo con estas obligaciones, hecho que ha impedido que hasta hora ningún miembro de la Plataforma pueda acceder a la documentación justificativa de la tala. "Los informes brillan por su ausencia", ha criticado.

Más de 80 vecinos de la plaza Llorenç Villalonga se encadenan para impedir la tala de los bellasombra / Guillem Bosch

El contrainforme, pendiente de los últimos flecos

Sobre el contrainforme de un centenar de páginas que han redactado expertos en arboricultura anónimos adheridos a la Plataforma, Margalida Ramis, portavoz del GOB, ha explicado que a día de hoy "está hecho y firmado por técnicos competentes en la materia".

Si bien los miembros de la Plataforma contra la tala todavía no han podido tener acceso al documento elaborado por los expertos, sus autores, tal y como ha explicado Ramis, buscan la manera de darle encaje para que pueda tener recorrido una vez se haga público. "Es un informe muy contundente y que contrarresta lo que dijo el Ayuntamiento. Los técnicos valorarán qué recorrido se le da para ver qué responsabilidades se pueden atribuir. Además, otro de los objetivos es sentar un precedente para que este tipo de situaciones no se puedan volver a producir, ya que en Palma hay muchas zonas con árboles singulares susceptibles de que les ocurra lo mismo", ha explicado.