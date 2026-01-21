Palma tendrá que pagar todos los conciertos de la Revetla de Sant Sebastià que se cancelaron

La cancelación de los conciertos de la Revetla le saldrá cara al Ayuntamiento de Palma, que no recuperará los 283.914 euros presupuestados para las actuaciones musicales previstas en la plaza Major, Cort, la plaza Espanya y la plaza Joan Carles I. Los pliegos de estas contrataciones estipulan que si la suspensión se decretaba el mismo 19 de enero, como así fue, el Consistorio tiene que abonar a los grupos la totalidad de la factura.

El presupuesto total para estas fiestas de Sant Sebastià era de 425.423 euros. Esta cifra incluye los conciertos de la Revetla y otros que sí se celebraron, como los del 'sus' de las fiestas el viernes 17, con Crystal Fighters como actuación más destacada, además de los dos 'tardeos' del sábado 18.

Tampoco hay planes para que una parte de los grupos contratados para la Revetla actúen en otros eventos culturales que pueda organizar Cort próximamente.

Una suspensión inédita

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Palma decidió cancelar todos los actos y conciertos de Sant Sebastià, incluyendo la Revetla, la Diada Ciclista y los Premis Ciutat de Palma, en señal de duelo por el accidente ferroviario de Adamuz. "La decisión se adopta con motivo de la tragedia, como muestra de respeto hacia las personas fallecidas y sus familias, así como hacia todos los afectados por el siniestro", argumentó Cort en una nota de prensa.

Es la primera vez que el Consistorio cancela el programa oficial de Sant Sebastià por motivos ajenos a la climatología.

Los grupos que iban a actuar en la plaza Espanya eran José de Rico, Henry Méndez, Danny Romero y Alex Martini. La plaza Major estaba reservada para Pitxorines y Toc de Crida. Al escenario de Cort iban a subir U.R.BAD, Burning, Tennessee y Héroes Tribut Band & Gonzalo Valdivia. Finalmente, en la plaza Joan Carles I estaban previstas las actuaciones de Mon Joan Tiquat, Buhos, Guaraná, Pèl de Gall i Negre.