El Club Mar de Palma adjudica dos de sus cuatro nuevos restaurantes al grupo madrileño Azotea

Después de tres semanas evaluando las distintas ofertas presentadas, la dirección del Club de Mar de Palma se ha decidido y ha adjudicado dos de los cuatro restaurantes del renovado club al grupo de restauración Azotea, fundado en el año 2011 en Madrid por José Manuel García y su esposa, la periodista Cristina Lasvignes y con locales en Madrid y Cádiz que destaca por sus restaurantes y coctelerías en edificios singulares.

Según informa el Club de Mar, los dos restaurantes tendrán una oferta diferenciada, aunque con una idea común en ambos espacios. El primero de ellos se ubicará en la zona exclusiva de socios, en la primera planta, junto al Yatch Club y la piscina. En él, los socios podrán disfrutar durante el día de una carta exclusiva, diseñada solo para ellos, con opciones diferenciadas y por la noche el restaurante se abrirá al público en general ocupando los espacios interiores y exteriores descritos.

El segundo restaurante, por su parte, estará localizado en planta baja, frente a la marina, en un espacio totalmente acristalado y con vistas a la zona portuaria.Ambos restaurantes, informa el Club de Mar, contarán con una propuesta gastronómica de alto valor, basada en una cocina fusión con raíces peruanas y espíritu mediterráneo.

El Grupo Azotea es una empresa de hostelería y restauración que gestiona varios restaurantes, bares, terrazas y azoteas emblemáticas, muchas de ellas con vistas panorámicas o en edificios históricos. Algunos de sus espacios más conocidos son el Picalagartos Sky Bar & Restaurant en la Gran Vía de Madrid, con coctelería y vistas panorámicas; Cornamusa y Azotea Cibeles en el Palacio de Cibeles (Madrid), combinando restaurante y terrazas con vistas urbanas; la Azotea del Círculo en la azotea del Círculo de Bellas Artes de Madrid, uno de las azoteas más icónicas de la ciudad: el Club Financiero Génova, restauración en colaboración con Familia La Ancha, que incluye terraza con panorámicas a la madrileña plaza y menús seleccionados o el El Cuartel del Mar y Valhalla Gastro Beach Club en la provincia de Cádiz, con concepto de gastronomía y ocio frente al mar.

Además, también en Madrid, ha incorporado recientemente Warehouse, un palacete gastronómico en el barrio de Salamanca como parte de su expansión. Y en 2025 confirmó la adquisición del conocido restaurante El Campero en Barbate (Cádiz), considerado un templo del atún rojo, con el compromiso de mantener su esencia y equipo.

Espacio de la piscina y el Yatch Club donde se ubicará uno de los nuevos restaurantes / Bernardo Arzayus

El nuevo club completa su renovada oferta gastronómica

Con la adjudicación de estos dos nuevos restaurantes al Grupo Azotea, el nuevo Club de Mar completa su oferta gastronómica, que incluye también el Bar de la Marina, el primero que se adjudicó, cuyo montaje ya ha empezado y gestionará el grupo Camper de Llorenç Fluxà y su hijo Miquel, y dirigirá Perico Cortés, del restaurante Brutus. Está situado en la planta baja de la nueva sede social, frente a los amarres de las embarcaciones.

Por último, el puerto deportivo recupera el nombre de Mar Salada para la oferta gastronómica que incluirá en el edificio situado junto a la entrada, sobre dos plantas de aparcameinto.Se trata de la nueva brasería Mar Salada, solo de apertura nocturna, que al cerrar la cocina permitirá a sus clientes tomar una copa con ambientación musical de acompañamiento o algún espectáculo. La distribución contará con un espacio cerrado de una planta y la azotea de un eficio adornado en una de sus fachadas con un jardín vertical.

El puerto deportivo inaugurará en breve la pasarela que unirá su nueva zona comercial con el Paseo Marítimo, una zona cuyos nuevos locales ya están adjudicados al 85%. Entre los nuevos locales se cuentan, en un primer nivel, una heladería, una joyería, una tienda de perlas, una boutique de moda femenina y otra de lencería y baño. Y en un segundo nivel, otra línea más centrada en la actividad náutica y las necesidades de los usuarios del puerto: oficinas de brokers de embarcaciones, servicios de astilleros y tiendas de efectos y productos náuticos, además de un supermercado de El Corte Inglés.