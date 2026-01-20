Estos son los horarios de apertura de los comercios en Palma durante el festivo de Sant Sebastià

En algunos municipios de Mallorca —con Palma a la cabeza— este martes (20 de enero) es día festivo. El motivo es la celebración del patrón Sant Sebastià.

Municipios donde es festivo

Además de Palma, también es festivo en:

Palmanyola (Bunyola)

Costitx

Deià

Es Capdellà (Calvià)

Por este motivo, el martes 20 de enero permanecerán cerradas las administraciones públicas y la mayoría de los comercios. No obstante, habrá algunas excepciones.

Estos son los horarios de apertura de los comercios

Los clientes de la cadena Suma tienen buenas probabilidades de encontrar las puertas abiertas. Es conocida por mantener sus tiendas abiertas incluso los domingos, cuando muchos competidores cierran.

También abre con normalidad, incluido este martes 20 de enero, el Opencor situado en la calle Ramón y Cajal, 17, en Palma.

Asimismo, algunos establecimientos de la cadena vasca Eroski, como el de la avenida Argentina, anuncian apertura en días festivos.

La tienda del grupo El Corte Inglés en la calle Jaume III de Palma abrirá este martes de 11.00 a 20.30 horas, pese a ser festivo, según indica su página web.

En cuanto a la cadena de droguerías Müller, los clientes podrán comprar hasta las 22.00 horas en la tienda situada en la céntrica plaça d’Espanya, tal y como confirmó una empleada a MZ. El resto de establecimientos de la cadena en Palma permanecerán previsiblemente cerrados.

También el supermercado alemán Sam, en la Playa de Palma, abrirá con normalidad hasta las 19.30 horas, según pudo comprobar MZ tras contactar telefónicamente con el establecimiento.

Supermercado alemán Sam, en la Playa de Palma. / Nele Bendgens

Estos comercios permanecerán cerrados

La cadena española de supermercados Mercadona es conocida por no abrir en días festivos, y así será también este martes 20 de enero.

Asimismo, la sucursal de El Corte Inglés situada en las Avenidas permanecerá cerrada durante el festivo.

Las tiendas de la cadena alemana Aldi en Palma tampoco abrirán este martes.

Lo mismo ocurre con Lidl. Según un portavoz de la empresa, los horarios han sido actualizados en Google.

También los centros comerciales de Mallorca —Porto Pi y FAN Mallorca— permanecerán cerrados, con una excepción: el Mallorca Fashion Outlet, que se encuentra en el municipio de Marratxí, donde no es festivo este martes, abrirá con normalidad.

Las tiendas de la cadena de droguerías Rossmann en Palma también permanecerán cerradas. El martes (20 de enero) solo abrirán las sucursales de Felanitx y Manacor.