Estos son los horarios de apertura de los comercios en Palma durante el festivo de Sant Sebastià

En Palma, muchos supermercados y comercios permanecerán cerrados este martes (20 de enero). No obstante, habrá algunas excepciones.

El Opencor también abre en día festivo.

Simone Werner

Simone Werner

En algunos municipios de Mallorca —con Palma a la cabeza— este martes (20 de enero) es día festivo. El motivo es la celebración del patrón Sant Sebastià.

Municipios donde es festivo

Además de Palma, también es festivo en:

  • Palmanyola (Bunyola)
  • Costitx
  • Deià
  • Es Capdellà (Calvià)

Por este motivo, el martes 20 de enero permanecerán cerradas las administraciones públicas y la mayoría de los comercios. No obstante, habrá algunas excepciones.

Estos son los horarios de apertura de los comercios

Los clientes de la cadena Suma tienen buenas probabilidades de encontrar las puertas abiertas. Es conocida por mantener sus tiendas abiertas incluso los domingos, cuando muchos competidores cierran.

También abre con normalidad, incluido este martes 20 de enero, el Opencor situado en la calle Ramón y Cajal, 17, en Palma.

Asimismo, algunos establecimientos de la cadena vasca Eroski, como el de la avenida Argentina, anuncian apertura en días festivos.

La tienda del grupo El Corte Inglés en la calle Jaume III de Palma abrirá este martes de 11.00 a 20.30 horas, pese a ser festivo, según indica su página web.

En cuanto a la cadena de droguerías Müller, los clientes podrán comprar hasta las 22.00 horas en la tienda situada en la céntrica plaça d’Espanya, tal y como confirmó una empleada a MZ. El resto de establecimientos de la cadena en Palma permanecerán previsiblemente cerrados.

También el supermercado alemán Sam, en la Playa de Palma, abrirá con normalidad hasta las 19.30 horas, según pudo comprobar MZ tras contactar telefónicamente con el establecimiento.

Supermercado alemán Sam, en la Playa de Palma.

Nele Bendgens

Estos comercios permanecerán cerrados

La cadena española de supermercados Mercadona es conocida por no abrir en días festivos, y así será también este martes 20 de enero.

Asimismo, la sucursal de El Corte Inglés situada en las Avenidas permanecerá cerrada durante el festivo.

Las tiendas de la cadena alemana Aldi en Palma tampoco abrirán este martes.

Lo mismo ocurre con Lidl. Según un portavoz de la empresa, los horarios han sido actualizados en Google.

También los centros comerciales de MallorcaPorto Pi y FAN Mallorca— permanecerán cerrados, con una excepción: el Mallorca Fashion Outlet, que se encuentra en el municipio de Marratxí, donde no es festivo este martes, abrirá con normalidad.

Las tiendas de la cadena de droguerías Rossmann en Palma también permanecerán cerradas. El martes (20 de enero) solo abrirán las sucursales de Felanitx y Manacor.

TEMAS

El obispo de Mallorca insiste en la acogida "digna de los inmigrantes" y celebra la solidaridad con Cordóba en una misa sin políticos

El obispo de Mallorca insiste en la acogida "digna de los inmigrantes" y celebra la solidaridad con Cordóba en una misa sin políticos

Estos son los horarios de apertura de los comercios en Palma durante el festivo de Sant Sebastià

Estos son los horarios de apertura de los comercios en Palma durante el festivo de Sant Sebastià

Palma cancela el programa de Sant Sebastià: una decisión insólita que no tiene precedentes

Palma cancela el programa de Sant Sebastià: una decisión insólita que no tiene precedentes

El Sant Sebastià alternativo mantiene su programa pese a la cancelación de los conciertos oficiales

El Sant Sebastià alternativo mantiene su programa pese a la cancelación de los conciertos oficiales

Nada que torrar, nada que bailar: la Revetla de Sant Sebastià de Palma se apaga tras la cancelación de los conciertos

Nada que torrar, nada que bailar: la Revetla de Sant Sebastià de Palma se apaga tras la cancelación de los conciertos

Las cofradías rinden un emotivo minuto de silencio por las víctimas del accidente de Córdoba: "Hemos decidido continuar con las fiestas para celebrar la vida"

Las cofradías rinden un emotivo minuto de silencio por las víctimas del accidente de Córdoba: "Hemos decidido continuar con las fiestas para celebrar la vida"

Estos son los actos de Sant Sebastià que se mantienen en Palma tras la suspensión del programa oficial

Estos son los actos de Sant Sebastià que se mantienen en Palma tras la suspensión del programa oficial

Cort cancela todos los conciertos y actos de Sant Sebastià por el accidente ferroviario de Córdoba

Cort cancela todos los conciertos y actos de Sant Sebastià por el accidente ferroviario de Córdoba
