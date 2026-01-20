Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palma cancela el programa de Sant Sebastià: una decisión insólita que no tiene precedentes

El Ayuntamiento renuncia a su programa de actos y conciertos por primera vez por un motivo ajeno a la climatología

La Revetla alternativa sustituyó a la oficial pese a que Cort pidió a los organizadores que también la suspendieran por la tragedia ferroviaria de Córdoba

El escenario de la plaza de Cort a oscuras al ser cancelados los conciertos.

El escenario de la plaza de Cort a oscuras al ser cancelados los conciertos. / Guillem Bosch /

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Palma canceló ayer el programa de actos y conciertos de Sant Sebastià por primera vez por un motivo que no tiene nada que ver con la climatología. El Ayuntamiento suspendió las fiestas del patrón en señal de respeto por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, una decisión sin precedentes. Hasta ahora solo la lluvia había podido con el patrón de la ciudad. Y aunque este 2026 volvió a acudir a su cita con el santo, por una vez no fue la culpable de su cancelación.

El Sant Sebastià popular reemplazó al Sant Sebastià oficial para dar lugar a una Revetla atípica. La renuncia del Consistorio no fue secundada por la mayoría de los organizadores de actividades y actuaciones musicales al margen del programa oficial. Pese a que la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, les recomendó una suspensión total de los festejos, muchos optaron por mantener sus programas. Hubo encuentro de cofradías, Orgull Llonguet celebró su Revolta Llongueta, Podemos mantuvo su Sant Sebastià Q+ y se celebraron parte de los conciertos previstos en el marco de Ses Sant Kanuteres.

Pasadas las 14:00 horas, cuando muchos miraban al cielo aventurando que la lluvia chafaría una vez más la Revetla, el Ayuntamiento sorprendió con un comunicado en el que anunciaba la cancelación de todo el programa oficial por un motivo insospechado: el duelo por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz, Córdoba. Además de los actos y conciertos de la Revetla, Cort también renunció a la Diada Ciclista y los Premis Ciutat de Palma de este martes.

"La decisión se adopta con motivo de la tragedia, como muestra de respeto hacia las personas fallecidas y sus familias, así como hacia todos los afectados por el siniestro", argumentó Cort.

El Consistorio solo 'indultó' a las torradoras, pero únicamente los palmesanos más atrevidos cumplieron con la tradición de torrar al aire libre y juntarse alrededor de un fogueró. Fueron muy pocos los que se animaron bajo la lluvia, el frío de enero y sin el aliciente de los conciertos.

Escenarios fantasmales

El Sant Sebastià popular mantuvo con vida una Revetla insólita. Fue extraña la imagen de los grandes escenarios instalados en Cort, la plaza Major, la plaza Espanya y la plaza Joan Carles I envueltos en oscuridad. Eran el plato fuerte de la noche, aunque el cartel de conciertos contratado por Cort había recibido críticas por el poco tirón de la mayoría de los grupos.

Se desconoce si el Ayuntamiento trabajará para cambiar de día algunas de las actuaciones previstas. En todo caso hay que recordar que el concierto más notorio de estas fiestas, la actuación de Crystal Fighters, tuvo lugar el viernes 17 para inaugurar el programa musical de las fiestas del patrón.

La cancelación también impidió la tradicional salida del Drac de na Coca de Cort y el encendido del fran 'fogueró' inaugural de la plaza Major.

Noticias relacionadas y más

La lluvia y la suspensión del programa oficial restó público a una Revetla que estos últimos años había sido multitudinaria, como casi todo lo que se organiza en la ciudad.

TEMAS

