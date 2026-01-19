AEMET activa la alerta amarilla en Mallorca amenazando la revetla de Sant Sebastià
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en la isla cielo nuboso a cubierto con lluvias y chubascos, persistentes a partir de la tarde principalmente en el nordeste de Mallorca y la sierra de Tramuntana
La revetla de Sant Sebastià en Palma sigue en stand by a la espera de lo que dicte el cielo. De momento, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo este lunes el aviso amarillo en Baleares por viento en todo el archipiélago y lluvias en Mallorca.
Según las previsiones de la AEMET, se espera un cielo nuboso a cubierto con lluvias y chubascos que ocasionalmente pueden ser fuertes y con tormenta y, a partir de la tarde, persistentes principalmente en nordeste de Mallorca y sierra de Tramuntana.
Respecto a las temperaturas, las nocturnas se esperan con pocos cambios o en descenso y diurnas con pocos cambios.
El aviso con mayor extensión en el archipiélago es por viento, que afectará al norte de Mallorca y la Serra de Tramuntana con rachas máximas de 70 km/h de viento del norte y nordeste, afectando especialmente a zonas expuestas al viento de esa dirección.
Por ahora, en Mallorca también hay aviso amarillo en la Tramuntana por precipitaciones acumuladas en 12 horas de hasta 60 mm.
Cort solo cancelará los conciertos en caso de lluvias intensas
En el Ayuntamiento de Palma están muy pendientes del cielo, pero la idea es no cancelar ningún evento a no ser que la intensidad de las precipitaciones obligue a ello. En el Consistorio recuerdan que es casi una tradición que la lluvia esté presente durante las fiestas del patrón de la ciudad y señalan que eventuales cancelaciones se decidirán en el último momento y en función del pronóstico de la Aemet.
