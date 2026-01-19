Estos son los actos de Sant Sebastià que se mantienen en Palma tras la suspensión del programa oficial

Palma vivirá un Sant Sebastià atípico después de que el Ajuntament haya suspendido todos los conciertos y actos oficiales en señal de luto por el accidente ferroviario de Córdoba. Pese a ello, diferentes colectivos ciudadanos han decidido mantener parte de la programación alternativa, incorporando gestos de respeto y solidaridad con las víctimas.

Estos son los actos que siguen adelante.

II Santa Punxada de Podemos Palma

Podemos Palma mantiene la II Santa Punxada, su fiesta de Sant Sebastià Q+, en la plaza de Santa Eulàlia. El partido ha expresado su respeto por la suspensión del programa municipal, pero defiende continuar con la celebración como una forma colectiva de canalizar el duelo y reivindicar el carácter popular de la fiesta y la defensa de lo público.

Revetla Llongueta de Orgull Llonguet

El colectivo Orgull Llonguet celebrará su tradicional Revetla Llongueta, incorporando un minuto de silencio al inicio de los actos.

Programa previsto:

23.00 horas : inicio ante la Bodega Bellver (calle Can Serinyà).

: inicio ante la (calle Can Serinyà). Pregón a cargo de Clara Ingold .

. Salida de caparrots y el dragón .

y el . Pasacalles con charanga por Unió y Sant Jaume hasta Santa Magdalena.

Sesión del DJ Jaume Colombàs en la Rambla.

en la Rambla. Final de fiesta en plaça Weyler hasta las 3.00 horas.

Can Vinagre continúa con sus celebraciones

La fiesta de Can Vinagre sigue adelante. El chupinazo, celebrado por la mañana, ha tenido una amplia participación, al igual que los pregones y comidas organizadas entre las cofradías a lo largo del día.

Cambios en Sant Kanut

No todas las celebraciones alternativas se mantienen. Los conciertos de Sant Kanut previstos en la plaça Pes de sa Palla y la plaça Llorenç Bisbal han sido cancelados, y no se descartan nuevas suspensiones en las próximas horas.

Torradas solidarias sin música

La Fundació Monti-Sion Solidària mantendrá su torrada solidaria en su sede de Palma, pero sin música ni actuaciones, adaptando el formato al contexto de luto y poniendo el acento en el acompañamiento social y emocional.

Las torradoras se quedan en la calle

El Ajuntament de Palma no retirará las torradoras ya repartidas por el centro de la ciudad. Quienes lo deseen podrán mantener la tradición de torrar en los foguerons, aunque sin programación oficial y pendientes de la climatología.