El Sant Sebastià alternativo mantiene su programa pese a la cancelación de los conciertos oficiales

El Sant Sebastià alternativo mantiene su programa en Palma pese a la cancelación de todos los conciertos oficiales organizados por el Ayuntamiento, una decisión tomada en señal de respeto tras el accidente ferroviario ocurrido en Andalucía. De esta forma, la programación alternativa de la festividad se mantiene en buena parte del centro, convirtiéndose en el principal espacio de encuentro para quienes han salido a la calle.

A pesar de los chubascos y de la suspensión de los actos institucionales, decenas de personas recorren las plazas del casco antiguo de la ciudad para participar en un Sant Sebastià alternativo. La 31ª edición de Ses Sant Kanuteres, organizada por colectivos y asociaciones, se desarrolla en distintos puntos de los barrios de Canamunt y sa Calatrava, aunque no todas las actividades previstas están pudiendo llevarse a cabo.

En este contexto, la programación prevista en la plaça de Llorenç Bisbal y en la plaça des Pes de sa Palla ha sido cancelada, sumándose a las suspensiones derivadas del luto decretado. En otros espacios, sin embargo, la actividad continúa con ajustes. En la plaça de Raimundo Clar, una de las más concurridas, el público disfruta de la música pese a la lluvia. En la plaça de Sant Jeroni se concentran propuestas de carácter más urbano y contemporáneo, con una notable presencia de público joven.

La plaça Nova de la Ferreria acoge sonidos más contundentes, vinculados al punk y al hardcore, mientras que el Baluard des Príncep reúne a seguidores de la música electrónica y la escena underground.

Plaza de Santa Eulàlia

Además de Ses Sant Kanuteres, otras propuestas altrnativas también se mantienen. En la plaça de Santa Eulàlia, Podemos celebra la Santa Punxada, que sigue adelante pese a la suspensión generalizada de conciertos. La organización ha optado por iniciar la actividad con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario para después seguir con la celebración prevista. De esta forma, el Sant Sebastià alternativo mantiene su programa pese a la cancelación de los actos oficiales por parte del Ayuntamiento de Palma.