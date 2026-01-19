Podemos Palma mantiene su Sant Sebastià Q+ y donará lo recaudado a las víctimas de la tragedia ferroviaria
El partido expresa su respeto por la decisión de Cort de cancelar todo el programa oficial
Podemos Palma ha decidido mantener la II Santa Punxada, su fiesta Sant Sebastià Q+, en la plaza Santa Eulàlia. El partido ha expresado su respeto por la decisión del Ayuntamiento de suspender todos los actos y conciertos oficiales por la tragedia ferroviaria de Córdoba, pero ha justificado su decisión de continuar adelante. "Las instituciones tienen sus formas y sus lenguajes para recordar a las víctimas. El duelo, el dolor, el silencio. Nosotros tenemos otros: el grito, la organización, colectivizar el dolor y la rabia, apoyarnos en común", ha señalado la formación 'morada'.
"Si algo nos enseñan la historia de Sant Sebastià y las fiestas populares es que los pueblos tenemos nuestras propias formas de recordar y rendir homenaje a nuestros muertos. Y que el mayor homenaje y recuerdo que podemos hacer es seguir luchando por lo público", ha añadido Podemos.
Minuto de silencio
El partido ha expresado su pésame, cariño y solidaridad con las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba. "Nuestro agradecimiento más sincero a los trabajadores y servicios públicos que trabajan sin descanso. En su memoria empezaremos con un minuto de silencio y daremos todo lo que se recaude a las víctimas de Adamuz", ha subrayado.
De este modo, buena parte del programa alternativo continuará adelante. Orgull Llonguet celebrará su particular 'Revetla'. También saldrán las cofradías y actuarán algunos conciertos de Ses Sant Kanuteres.
