Podemos Palma mantiene su Sant Sebastià Q+ y donará lo recaudado a las víctimas de la tragedia ferroviaria

Podemos Palma ha decidido mantener la II Santa Punxada, su fiesta Sant Sebastià Q+, en la plaza Santa Eulàlia. El partido ha expresado su respeto por la decisión del Ayuntamiento de suspender todos los actos y conciertos oficiales por la tragedia ferroviaria de Córdoba, pero ha justificado su decisión de continuar adelante. "Las instituciones tienen sus formas y sus lenguajes para recordar a las víctimas. El duelo, el dolor, el silencio. Nosotros tenemos otros: el grito, la organización, colectivizar el dolor y la rabia, apoyarnos en común", ha señalado la formación 'morada'.

"Si algo nos enseñan la historia de Sant Sebastià y las fiestas populares es que los pueblos tenemos nuestras propias formas de recordar y rendir homenaje a nuestros muertos. Y que el mayor homenaje y recuerdo que podemos hacer es seguir luchando por lo público", ha añadido Podemos.

Minuto de silencio

El partido ha expresado su pésame, cariño y solidaridad con las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba. "Nuestro agradecimiento más sincero a los trabajadores y servicios públicos que trabajan sin descanso. En su memoria empezaremos con un minuto de silencio y daremos todo lo que se recaude a las víctimas de Adamuz", ha subrayado.

De este modo, buena parte del programa alternativo continuará adelante. Orgull Llonguet celebrará su particular 'Revetla'. También saldrán las cofradías y actuarán algunos conciertos de Ses Sant Kanuteres.