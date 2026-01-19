Orgull Llonguet mantiene sus fiestas de Sant Sebastià y guardará un minuto de silencio por la tragedia de Córdoba

El colectivo Orgull Llonguet ha decidido mantener su programa de actos con motivo de Sant Sebastià, pese a la cancelación de los conciertos y celebraciones del Ayuntamiento de Palma en señal de luto por el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba. Como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familias, la entidad ha anunciado que guardará un minuto de silencio al inicio de sus actividades.

"Nos solidarizamos con los trágicos acontecimientos de Córdoba. Por este motivo haremos un minuto de silencio como muestra de respeto a todas las víctimas y afectadas. Seguimos adelante", ha comunicado Orgull Llonguet a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que también reivindican la continuidad de las celebraciones del patrón: "Visca Sant Sebastià".

La decisión del colectivo llega después de que Cort suspenda todos los actos oficiales de las fiestas del patrón de Palma, incluidos los conciertos de la Revetla, la Diada Ciclista y la entrega de los Premis Ciutat de Palma, y recomendara expresamente a los organizadores de actividades al margen del programa municipal que también cancelen sus celebraciones.

El Ayuntamiento ha justificado la medida como una muestra de duelo y respeto hacia las personas fallecidas y sus familias, además de los heridos y los equipos de emergencia que trabajan en el siniestro. Durante estos días, las banderas municipales ondean a media asta como símbolo del luto oficial.

Orgull Llonguet, que organiza actividades alternativas a la programación institucional de Sant Sebastià, ha optado por adaptar sus actos sin suspenderlos, e incorporar el minuto de silencio como gesto simbólico. Con esta decisión, la entidad se desmarca de la recomendación de Cort, aunque subraya su voluntad de mostrar respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario.