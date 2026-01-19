Nuevos carteles en la zona cero de la tala de los bellasombras: "Alcalde, tenemos que hablar"
Los vecinos mantienen el pulso con el Ayuntamiento y cuelgan letreros reivindicativos en la plaza Llorenç Villalonga
Un mes después de que el Ayuntamiento talara diecisiete bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga, los vecinos acudieron a la zona cero de lo que califican como "un ecocidio" para colocar carteles en los que critican la intervención municipal y reclaman un diálogo con el Consistorio.
"Arribaren a les fosques, ens dugueren a un racó i esbutzaren la vivor de totes les bellaombres", reza uno de los carteles colgado en una valla que impide el paso al espacio en el que hasta el 18 de diciembre crecían los árboles.
"Shame! This is an ecocide" o "Batle, hem de parlar", son algunos de los mensajes en diferentes idiomas que los vecinos colgaron este domingo por la tarde. Tampoco falta una referencia a las fiestas populares que se viven estos días en la isla: "Ajudau-mos Sant Antoni, tothom va molt ulsurat perquè amb un batle hem topat que farà bo el dimoni".
Un informe de expertos
El pasado jueves el Teatre Sans acogió una asamblea vecinal para debatir acciones encaminadas a exigir responsabilidades al Ayuntamiento. Asimismo, se habló de un informe de un centenar de páginas elaborado por expertos que afirma que la tala fue ilegal porque los árboles estaban sanos.
En este sentido, se plantean acciones judiciales. El Consistorio, por su parte, justifica la tala por el mal estado de los árboles y por el riesgo de caída de ramas.
