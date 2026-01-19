Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pi de PollençaDimonis de PalmaJaume Adrover TerraferidaRCD MallorcaEclipse solar MallorcaJulio IglesiasFuerzas Armadas Baleares
instagramlinkedin

Nuevos carteles en la zona cero de la tala de los bellasombras: "Alcalde, tenemos que hablar"

Los vecinos mantienen el pulso con el Ayuntamiento y cuelgan letreros reivindicativos en la plaza Llorenç Villalonga

Dos vecinas cuelgan un cartel en la plaza Llorenç Villalonga.

Dos vecinas cuelgan un cartel en la plaza Llorenç Villalonga. / DM

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Un mes después de que el Ayuntamiento talara diecisiete bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga, los vecinos acudieron a la zona cero de lo que califican como "un ecocidio" para colocar carteles en los que critican la intervención municipal y reclaman un diálogo con el Consistorio.

"Arribaren a les fosques, ens dugueren a un racó i esbutzaren la vivor de totes les bellaombres", reza uno de los carteles colgado en una valla que impide el paso al espacio en el que hasta el 18 de diciembre crecían los árboles.

Un cartel pide ayuda a Sant Antoni.

Un cartel pide ayuda a Sant Antoni. / DM

"Shame! This is an ecocide" o "Batle, hem de parlar", son algunos de los mensajes en diferentes idiomas que los vecinos colgaron este domingo por la tarde. Tampoco falta una referencia a las fiestas populares que se viven estos días en la isla: "Ajudau-mos Sant Antoni, tothom va molt ulsurat perquè amb un batle hem topat que farà bo el dimoni".

Un informe de expertos

El pasado jueves el Teatre Sans acogió una asamblea vecinal para debatir acciones encaminadas a exigir responsabilidades al Ayuntamiento. Asimismo, se habló de un informe de un centenar de páginas elaborado por expertos que afirma que la tala fue ilegal porque los árboles estaban sanos.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, se plantean acciones judiciales. El Consistorio, por su parte, justifica la tala por el mal estado de los árboles y por el riesgo de caída de ramas.

Los vecinos siguen movilizados.

Los vecinos siguen movilizados. / DM

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros
  2. Un Sant Sebastià de paraguas: Cort solo cancelará los conciertos en caso de lluvias intensas
  3. Un informe de expertos afirma que la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga fue ilegal
  4. La Aemet avisa: se esperan lluvias en Palma durante los tardeos de Sant Sebastià
  5. Cort sustituye a los artistas de uno de los tardeos de Sant Sebastià por un problema administrativo
  6. Palma da un paso decisivo para la construcción de 750 viviendas en Son Bordoy
  7. Un vecino de Palma pide a Felipe VI ayuda para recuperar el Paseo Marítimo
  8. Més per Palma denuncia que el PP ha dado 'luz verde a la destrucción de Son Bordoy

Nuevos carteles en la zona cero de la tala de los bellasombras: "Alcalde, tenemos que hablar"

Nuevos carteles en la zona cero de la tala de los bellasombras: "Alcalde, tenemos que hablar"

AEMET activa la alerta amarilla en Mallorca amenazando la revetla de Sant Sebastià

AEMET activa la alerta amarilla en Mallorca amenazando la revetla de Sant Sebastià

Llonguets, caparrots y música para abrir boca antes de Sant Sebastià

Llonguets, caparrots y música para abrir boca antes de Sant Sebastià

Jugando con fuego: «A los ‘dimonis’ ya no nos dejan perrear como antes»

Jordi Mas de Enfocats, la 'colla de dimonis' más antigua de Palma: «La sociedad ha avanzado, bromas como lamer la cara a alguien ya no son adecuadas»

Jordi Mas de Enfocats, la 'colla de dimonis' más antigua de Palma: «La sociedad ha avanzado, bromas como lamer la cara a alguien ya no son adecuadas»

Tardeos pasados por agua: Palma baila bajo la lluvia

Tardeos pasados por agua: Palma baila bajo la lluvia

Sant Antoni 2026: perros, pájaros, tortugas y cobayas en unas 'Beneïdes' de Palma marcadas por la amenaza de lluvia

Sant Antoni 2026: perros, pájaros, tortugas y cobayas en unas 'Beneïdes' de Palma marcadas por la amenaza de lluvia

Antonio, el vecino de Palma que bendice las fotos de sus perros fallecidos en las 'Beneïdes': "Eran mi familia"

Tracking Pixel Contents