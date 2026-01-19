Las fiestas alternativas de Sant Sebastià siguen adelante, de momento, con algunas cancelaciones

Las fiestas alternativas de Sant Sebastià se mantienen, de momento, para esta noche, a contracorriente de los actos oficiales. Tanto Sant Kanut como el encuentro de cofradías en la plaza de la Reina y la fiesta en Can Vinagre siguen adelante, mientras que el Ayuntamiento de Palma ha decidido cancelar todos los actos oficiales programados con motivo de las fiestas de Sant Sebastià como muestra de luto oficial, recuerdo y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz , en la provincia de Córdoba.

Como muestra del duelo oficial, desde las 12.00 horas de este lunes y hasta las 00.00 horas del día 23 de enero, las banderas del Ayuntamiento de Palma ondean a media asta. De este modo, quedan suspendidos todos los actos previstos para la Revetla de Sant Sebastià , incluido el encendido del fogueró de la plaza Major, la revetla popular y los conciertos programados en la plaza de Espanya, la plaza de Cort, la plaza de Joan Carles I y la plaza Major.

El encuentro entre cofradías de Sant Sebastià empezará a las 17.30 horas en la plaza de la Reina, con el DJ Rock and Roll Star. Poco a poco, las cofradías irán llegando con sus estandartes y con muchas ganas de fiesta.

También se mantiene la Revetla organizada por Podemos Palma, que por segundo año consecutivo celebra un Sant Sebastià Q+. El partido morado ha organizado para la noche del 19 de enero una Santa Punxada en la plaza de Santa Eulàlia.

En cuanto a las celebraciones alternativas, el chupinazo de Can Vinagre se ha celebrado esta mañana con gran éxito, así como varios pregones de otras cofradías y las comidas entre ellas. No obstante, no todas las fiestas alternativas se mantienen: el concierto de Sant Kanut previsto en la plaza Pes de sa Palla ha sido cancelado, lo que abre la puerta a que en las próximas horas se produzca una cascada de nuevas cancelaciones.