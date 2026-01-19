Cort cancela todos los conciertos y actos de Sant Sebastià por el accidente ferroviario de Córdoba

El Ayuntamiento de Palma ha decidido cancelar todos los actos oficiales programados por el Consistorio con motivo de las fiestas de Sant Sebastià, como muestra de luto oficial, recuerdo y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, en la provincia de Córdoba.

"La decisión se adopta con motivo de la tragedia, como muestra de respeto hacia las personas fallecidas y sus familias, así como hacia todos los afectados por el siniestro", ha subrayado el Ayuntamiento en un comunicado.

Como muestra del duelo oficial, desde las 12.00 horas de hoy y hasta las 00.00 horas del día 23 de enero, las banderas del Ayuntamiento ondean a media asta.

De este modo, quedan suspendidos todos los actos previstos para la Revetla de Sant Sebastià de este lunes, 19 de enero, incluido el encendido del fogueró de la plaza Major, la tradicional revetla popular y los conciertos programados en la plaza de Espanya, la plaza de Cort, la plaza de Joan Carles I y la plaza Major.

"Asimismo, Cort tiene la obligación de recomendar a los organizadores de actividades no oficiales que suspendan el resto de celebraciones y actos como muestra de respeto y solidaridad", señala Cort.

Diada Ciclista y Premis Ciutat de Palma

De igual forma, quedan suspendidas la Diada Ciclista y la celebración de los Premis Ciutat de Palma, ambas actividades previstas para este martes, 20 de enero.

En el caso de los Premis Ciutat de Palma, el Consistorio organizará próximamente un acto institucional en el Salón de Plenos para la entrega de las distinciones a todos los galardonados.

Del mismo modo, ni el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ni los regidores del equipo de gobierno, asistirán mañana a las celebraciones previstas en la Seu y la Iglesia de Sant Sebastià en honor al patrón.

"El Ajuntament de Palma lamenta profundamente el grave accidente ocurrido y traslada su más sentido pésame a las familias y personas allegadas de las víctimas, así como a los heridos, y expresa su apoyo y solidaridad con todos los afectados y con los equipos de emergencia y rescate que trabajan para atenderlos", concluye el Consistorio.