Las cofradías rinden un emotivo minuto de silencio por las víctimas del accidente de Córdoba: "Hemos decidido continuar con las fiestas para celebrar la vida"

Las cofradías han dignificado las fiestas alternativas de Sant Sebastià, que han dejado de lado durante unos minutos su irreverencia para guardar un solemne minuto de silencio en honor a las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, en la provincia de Córdoba.

La lluvia se apagó respetuosamente justo a las 19 y la plaza de la Reina detuvo la música en el encuentro entre las cofradías para homenajear a las víctimas. Entre los participantes se produjo un silencio estremecedor que solo fue interrumpido por cánticos lejanos

"Hemos decidido continuar adelante con las fiestas para celebrar la vida", aseguraron desde las cofradías. Cabe recordar, que Cort ha suspendido todos los actos oficiales de Sant Sebastià y la Iglesia también ha anulado el repique de campanas de las 19

Los organizadores también aseguraron que repartirán parte de los beneficios de la barra a los damnificados por el accidente de Córdoba.

Una fiesta pasada por agua

Antes, las calles de Palma se habían convertido en un auténtico caos por culpa del diluvio que cayó sobre la ciudad. Decenas de cofradías y sus xarangas bailaron bajo la lluvia, y su música se unió a la anarquía habitual de los conductores llonguets, que cuando caen un par de gotas se entorpecen sus reflejos hasta límites insospechados.

La lluvia y Sant Sebastià siempre han ido de la mano, y los palmesanos están acostumbrados. Por eso, a pesar del aguacero, las decenas de cofradías se reunieron en la Plaça de la Reina para colocar su pañuelo en el brazo incorrupto de Sant Sebastià. Cuanto más llovía, más parecían divertirse algunos.

Los paraguas en alto daban un aire cómico a la situación, con los estandartes de las cofradías y centenares de personas bailando e intentando actuar con normalidad.

La fiesta comenzó a las 17.30 horas con el DJ Rock and Roll Star. Poco a poco, las cofradías fueron apareciendo con sus estandartes y muchas ganas de fiesta.

Después llegó el momento del minuto de silencio la lluvia se silenció y se vivió el instante más solemne. La fiesta continua tras finalizar el minuto de silencio, y con ella volvió el diluvió y los paraguas.