El chupinazo de Can Vinagre critica la pérdida de identidad de Palma: "Los bares de antes hacían comunidad y las inmobiliarias la deshacen"

"Los bares de antes hacían comunidad y las inmobiliarias la deshacen" fue la sentencia de los pregoneros de este año en el chupinazo de Can Vinagre. La cofradía de Sant Sebastià decidió tirar varios dardos ante la perdida de identidad de Palma por la turistificacion.

El chupinazo de Sant Sebastià en Can Vinagre arrancó con muy buen tiempo de milagro. Los huevos de Santa Clara han funcionado a la perfección y media hora antes del inicio de la celebración las nubes ya habían descargado toda la lluvia.

"Visca Sant Sebastià!" espetó Mateu Martorell, propietario de Can Vinagre en el balcón del bar en el arranque de la 'revetla' alternativa de la celebración del patrón de Palma ante centenares de personas y decenas de cofradías diferentes.