El chupinazo de Can Vinagre critica la pérdida de identidad de Palma: "Los bares de antes hacían comunidad y las inmobiliarias la deshacen"
Los pregoneros de este año recordaron los bares de los años 80 en un chupinazo que ha esquivado la lluvia de milagro
"Los bares de antes hacían comunidad y las inmobiliarias la deshacen" fue la sentencia de los pregoneros de este año en el chupinazo de Can Vinagre. La cofradía de Sant Sebastià decidió tirar varios dardos ante la perdida de identidad de Palma por la turistificacion.
El chupinazo de Sant Sebastià en Can Vinagre arrancó con muy buen tiempo de milagro. Los huevos de Santa Clara han funcionado a la perfección y media hora antes del inicio de la celebración las nubes ya habían descargado toda la lluvia.
"Visca Sant Sebastià!" espetó Mateu Martorell, propietario de Can Vinagre en el balcón del bar en el arranque de la 'revetla' alternativa de la celebración del patrón de Palma ante centenares de personas y decenas de cofradías diferentes.
- Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros
- Un Sant Sebastià de paraguas: Cort solo cancelará los conciertos en caso de lluvias intensas
- Un informe de expertos afirma que la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga fue ilegal
- La Aemet avisa: se esperan lluvias en Palma durante los tardeos de Sant Sebastià
- Cort sustituye a los artistas de uno de los tardeos de Sant Sebastià por un problema administrativo
- Palma da un paso decisivo para la construcción de 750 viviendas en Son Bordoy
- Un vecino de Palma pide a Felipe VI ayuda para recuperar el Paseo Marítimo
- Més per Palma denuncia que el PP ha dado 'luz verde a la destrucción de Son Bordoy