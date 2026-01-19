El Ayuntamiento mantendrá las torradoras pese a cancelar los actos y conciertos de Sant Sebastià

El Ayuntamiento de Palma no retirará las torradoras que ya ha repartido por el centro de la ciudad. Aunque ha cancelado todo el programa de actos y conciertos de Sant Sebastià por la tragedia ferroviaria en Córdoba, los ciudadanos que lo deseen, y desafíen a la lluvia, podrán cumplir con la tradición de torrar en algún 'fogueró'.

Del mismo modo, los organizadores de actividades y conciertos del programa no oficial seguirán adelante, por lo que la Revetla, aunque muy atípica, se podrá celebrar. Orgull Llonguet mantendrá su programa, aunque guardará un minuto de silencio por las víctimas. Todo apunta a que las cofradías protagonizarán su encuentro en la plaza Llorenç Bisbal y también se celebrará el Sant Sebastià Queer que organiza Podemos en la plaza Santa Eulàlia.

Asimismo, la regidora de Educación, Participación Ciudadana y Servicios Sociales, Lourdes Roca, ha señalado que el Consistorio ha decidido cancelar las fiestas del patrón "por solidaridad y respeto" con las víctimas del siniestro. "No ha sido una decisión fácil de tomar. Son unas fiestas muy queridas y esperadas por los ciudadanos de Palma. Pero ante la gravedad de los hechos ocurridos y como muestra de solidaridad y respeto, no nos hemos planteado otra alternativa que no sea la cancelación de los actos y celebraciones previstas en el marco de Sant Sebastià, incluyendo los conciertos en Cort, la plaza Major, Joan Carles I y plaza Espanya, así como el encendido del 'Fogueró, la Diada Ciclista y los Premis Ciutat de Palma", ha manifestado.

Pide suspender también el programa no oficial

Del mismo modo, ha apelado a los organizadores de actividades y conciertos no oficiales a que sigan el ejemplo del Consistorio. "Tenemos la obligación de recomendar a los organizadores de actividades no oficiales que también suspendan sus celebraciones", ha subrayado Roca.

"Quiero trasladar el pésame y el apoyo de todo el Consistorio a los familiares de las víctimas, así como a todas las personas afectadas. También queremos expresar nuestro apoyo a los equipos de emergencia que continúan con las labores de rescate", ha manifestado.

Las banderas de Cort ondean a media hasta hasta el día 23.