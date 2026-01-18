Jugando con fuego: «A los ‘dimonis’ ya no nos dejan perrear como antes»

Nadie en este mundo tiene permiso para jugar con el fuego, pero los dimonis nunca se han caracterizado por respetar las reglas. Mallorca es tierra de estas bestias, que protagonizan escaramuzas algunas noches del año por toda la isla. Sant Antoni y Sant Sebastià son momentos propicios para encontrarse a las puertas de tu calle con una bandada de banyuts, bailando obscenamente entre el fuego y el ruido, con la lengua fuera y cubiertos de hollín.

La figura más mítica de Mallorca vive entre el riesgo y la diversión, representando el caos y la burla. Todos admiran su desparpajo y cada año, durante la fiesta de Sant Antoni en el mes de enero, cada pueblo reactiva el ritual con su dimoni singular. Palma no se queda atrás y cuenta con un buen puñado de colles.

Los ‘dimonis’ del Cau des Boc Negre celebraron su décimo aniversario en 2025. / PEP XERRA

Maleïts Encabritats, Kinfumfà, Enfocats, Illa Galera, Trabucats, Realment Cremats, Incubus, Es Cau des Boc Negre y Guardians del Drac de Sant Jordi son las colles de dimonis que, gracias a sus actuaciones y correfocs, llenan de fuego y peligro las calles de Ciutat.

«Aunque los accidentes graves son una rareza, hay que recordar que los dimonis jugamos con fuego. Yo soy bufador y una vez se giró el viento al soplar y me quemo la barba, quede con olor a pollo asado», explica Miquel Ferriol, presidente de Dimonis Trabucats.

La asociación cumplirá diez años este 2026 y hoy mismo participará en las llonguetades de Sant Sebastià en el Carrer Caçador, donde habrá una actuación de la batucada. «Esto es un hobby, todo lo que cobramos lo reinvertimos», explica Ferriol, que asegura que en los últimos años la subida del precio de la pólvora ha limitado la espectacularidad de los correfocs: «Tenemos el mismo presupuesto que hace cinco años y la pólvora ha subido su precio».

Enfocats es la ‘colla de dimonis’ de Son Sardina y es una de las pioneras de Ciutat. / ENFOCATS

Todas las colles de dimonis coinciden en que el laberinto burocrático ha deslucido los espectáculos demoníacos. «Hay muchas más restricciones, sobre todo dentro de Palma. Algunos juguetes pirotécnicos no se consideran seguros y el papeleo es enorme. No impiden hacer un buen correfoc, pero frenan la creatividad», explica la presidenta de los Dimonis des Cau des Boc Negre, Catalina Capellà.

La colla celebró su décimo aniversario en 2025 y es originaria del Fortí, aunque actualmente también se extiende a Ses Veles y Cas Capiscol. Cabe recalcar que los dimonis suelen actuar en otros pueblos y barrios.

Suavizar al ‘dimoni’

Capellà explica que la figura del dimoni irreverente se ha tenido que calmar para adaptarse a los nuevos tiempos: «Antes se traspasaban ciertos límites y ahora se nos persigue más y se nos mira con lupa, por lo que todos damos un paso atrás».

Sin embargo, también denuncia la falta de protección cuando son ellos quienes se sienten violentados por el público: «Es muy complicado protegernos a nosotros de las malas prácticas de los demás».

La colla de 'dimonis' Incubus tiene apenas cinco años de vida. / Incubus

El presidente de Incubus Dimonis, Sergi Reyes, también considera que la figura del dimoni «ha cambiado mucho en los últimos 40 años, al igual que la sociedad».

Incubus tiene apenas cinco años de existencia. Reyes asegura que actualmente hay actitudes que ya no están bien vistas, por lo que el trabajo teatral «debe ser mucho mejor». Antes, había «menos límites» y se podía ser más bufón.

Reyes señala que la figura cultural del dimoni también ha cambiado desde el punto de vista institucional: «Antes era bauxa y diversión, ahora se ha convertido en un negocio».

Los ‘dimonis’ del Cau des Boc Negre son originarios del Fortí. / PEP XERRA

Sin embargo, la pasión brota en Reyes cuando intenta explicar las emociones de un dimoni: «Hay nerviosismo, euforia y una adrenalina que te recorre el cuerpo. Uno es dimoni desde el nacimiento: nos mueve un sentimiento».

‘Dimonis’ en las escuelas

Un grito, tambores y, de pronto, decenas de dimonis pueblan los tejados de la escuela mientras simulan provocar un incendio que más tarde apagan los bomberos en un simulacro. Una imagen inolvidable que un niño mantendrá para siempre en la memoria.

La presencia de dimonis en escuelas y residencias puede sonar extraña, pero es una constante. Tolo Méndez, presidente y cap de colla de Kinfumfà Dimonis, atiende a este diario tras un ejercicio de pedagogía con dimonis: «Vamos a la escuela cada año y esta mañana hemos ido a quitarles el miedo a los más pequeños».

La ‘colla de dimonis’ d’Illa Galera de Can Pastilla es la más nueva y solo tiene cuatro años de existencia. / DIMONIS ILLA GALERA

Kinfumfà cuenta con una colla infantil. «Es nuestra cantera, tienen mucha energía y muy poca vergüenza, son muy espontáneos», explica Méndez.

El presidente de la entidad asegura que intenta trasmitir a los más pequeños que los dimonis no solo son fuego y petardos, que son mucho más. La colla, nacida en 2010, también acude a la residencia de la Bonanova: «Los mayores también deben poder disfrutar y vivir estas fiestas».

El cap de colla también cree que los tiempos han cambiado: «No digo ni que esté bien ni mal, pero no podemos hacer un correfoc como los de los años 90; ya no nos dejan perrear como antes».

Méndez explica que antes se vivía de otra manera y que ahora hay más sensibilidad con ciertos temas: «No podemos manosear a todos, hay que tener cuidado porque se ha masificado y lo que antes se veía como un personaje ahora no se entiende».

Las colles de dimonis decánas en Palma

Un correfoc de Enfocats, siendo la antesala del concierto de debaix, es un clásico de las fiestas de Son Sardina. La noche de bingo y el espectáculo de ver a esos seres irreverentes manejando el fuego podían salvar unas fiestas totalmente desastrosas.

Junto a Trafoc, Enfocats fue la primera colla de dimonis de Palma en 2008. «La sociedad ha avanzado; bromas como lamer la cara a alguien ya no son adecuadas», explica Jordi Mas, miembro fundador de la colla.Los sardiners también cuentan con una colla infantil desde 2016, de la que se sienten muy orgullosos. «Hay gente que lleva siete años y ahora entra en la adulta», explica Mas.

Enfocats es toda una institución en Son Sardina. / ENFOCATS

Y del decano a la más joven. La colla de dimonis d’Illa Galera de Can Pastilla solo tiene cuatro años de existencia, pero ya cuenta con muchos devotos.

«Ser dimoni es toda una adrenalina; cuando te pones la máscara, dejas de ser tú y te quita todos los complejos», explica el presidente de la colla, Joan Frau.

La isla de la calma también es la isla del fuego y la doble cara. La tranquilidad es clave en los mallorquines, pero en cualquier momento podemos lucir una máscara, eliminar nuestros miedos y vergüenzas y mutar en nuestro yo más macarra. Como dice Joan Frau, «siempre es un buen momento para ser un dimoni».