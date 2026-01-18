Jordi Mas de Enfocats, la 'colla de dimonis' más antigua de Palma: «La sociedad ha avanzado, bromas como lamer la cara a alguien ya no son adecuadas»

Un correfoc de la 'colla de dimonis' Enfocats, siendo la antesala del concierto de debaix, es un clásico de las fiestas de Son Sardina. La noche de bingo y el espectáculo de ver a esos seres irreverentes manejando el fuego podían salvar unas fiestas totalmente desastrosas.

Muchos sardiners siempre han soñado con superar el miedo al fuego y convertirse en un dimoni de Enfocats. Junto a Trafoc (ya desaparecido), Enfocats fue la primera colla de dimonis de Palma, en 2008. «La sociedad ha avanzado; bromas como lamer la cara o morder a alguien, que hace diez años formaban parte del juego y se toleraban, ahora ya no son adecuadas», explica Jordi Mas, miembro fundador de la colla.

Mas recuerda que antes, en parte por desconocimiento, había una libertad casi total: se cerraban calles y apenas existían controles. Hoy, en cambio, la burocracia es muy grande y las exigencias de seguridad del Ayuntamiento de Palma y de las aseguradoras son elevadas. «Lo entiendo, nadie quiere asumir responsabilidades, pero un exceso de seguridad hace que se pierda espectáculo y espontaneidad», asegura el antiguo 'cap de colla' de Enfocats.

Enfocats es toda una institución en Son Sardina. / ENFOCATS

Asimismo, Mas explica que en Enfocats son muy ortodoxos. Los nuevos dimonis no queman desde el primer día, primero aprenden cómo se hacen las cosas. «Cuando llevan la máscara no hablan ni se la quitan. El dimoni es un personaje que aparece y desaparece, y ahí reside su magia», aclara.

El expresidente de la institución destaca que el traje es una forma de liberar tensiones. Él mismo se define como una persona muy vergonzosa, pero asegura que «con la máscara saco mi dimoni interior». Al ponérsela, el cuerpo se transforma y uno se convierte en el ser más bandarra del mundo.

El fundador también pone en valor el papel de los tamborers d’Enfocats, aunque reconoce que sin la ayuda de la organización sería imposible sacar adelante el espectáculo. Los sardiners también cuentan con una colla infantil desde 2016, de la que se sienten muy orgullosos. «Hay gente que lleva siete años y ahora entra en la adulta», explica Mas.

Además, Jordi Mas explica que, pese a lo que pueda parecer desde fuera, el mundo de los dimonis es «mucho más seguro de lo que aparenta» y que no han tenido accidentes graves. Enfocats mantiene desde siempre una política de alcohol cero: «Con esto no negociamos, jugamos con fuego», subraya Mas. También aclara que, si en algún momento el espectáculo se ha devaluado, ha sido por los recortes y no por la colla, en referencia a episodios como Sant Sebastià del año pasado.