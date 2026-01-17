Tardeos pasados por agua: Palma baila bajo la lluvia

Finalmente, la lluvia ha hecho acto de presencia en los tardeos de Sant Sebastià. Con solo tres ediciones esta cita es una de las más populares del programa de fiestas. tanto que el año pasado se desbordaron las previsiones y fue necesario cerrar los accesos de la plaza Major y de Cort por exceso de aforo. No es el caso de hoy. A primera hora de la tarde, la lluvia es solo una amenaza, pero tal vez es demasiado pronto porque la plaza Major solo está llena hasta la mitad y el público congregado puede bailar y seguir las actuaciones sin agobios.

Una verbena en Mallorca no puede ser tal sin las versiones de las canciones más populares, esas que todo el mundo tararea sea cuál sea su edad. Como no podía ser menos, el tardeo revetler de Palma ha bailado al ritmo de grandes éxitos. Gintonic Band ha descorchado la verbena recordando temas icónicos del pop español. La moda juvenil de Radio Futura, da paso a Sabor de Amor de Danza Invisible, hay hueco para Illes dins un riu de Tomeu Penya, para Alaska, Loquillo y su camión, para El último de la fila y para Mecano.

Hay familias, grupos de amigos, parejas y algún que otro ciudadano que ha ido de rebajas y se para a mirar, desde una distancia prudencial cargado con sus bolsas. Un ambiente "sano" y " y con gente local" tal y como lo define un grupo de amigas formado por Mónica Mengiva, Andrea Martorell, Noelia Castillo y Andrea Luque. "Hacen falta propuestas como ésta", opinan. El plan no está cerrado, cuentan, y de la plaza Major, seguramente irán a la de Joan Carles I. La cuestión es disfrutar de la fiesta y ante la dicotomía grupo en directo o DJ lo tienen claro: "Las dos cosas. Todo depende de la hora que sea".

En las escaleras que bajan a la Rambla la gente viene y va de una a otra plaza. "Ahora empieza a llover", se queja una chica. A lo lejos, se oye Should I Stay or Should I Gone de The Clash y seguro que más de uno se plantea si irse o quedarse pues empieza a llover fuerte. Los paraguas se mueven arriba y abajo. Los más valientes no los necesitan y bailan bajo la lluvia. Los soportales de Jaume III, el toldo del Bar Bosch y el del McDonald's, los balcones y cualquier otro elemento es aprovechado por los asistentes para guarecerse. Muchos aguantan, otros se van. La música continúa con un guiño It's Rainnig Men. Refugiadas bajo un balcón, Alicia Barbero y sus amigas lamentan que el plan se haya torcido. Son fans del tardeo, han ido cada año hubieran preferido "que se cancelara y lo pasaran a otro día".

Mientras suena I Feel Good la gente va llegando a Joan Carles I para ver que ambiente hay. Algunos grupos de amigos desisten y se van, otros prefieren marchar hacia la plaza Major donde la música en directo sigue. La lluvia empieza a dar un respiro. Los paraguas empiezan a cerrarse. Palma ha aguantado el chaparrón aunque la fiesta se ha visto deslucida.