Un Sant Sebastià de paraguas: Cort solo cancelará los conciertos en caso de lluvias intensas

El agua volverá a estar presente en las fiestas del patrón de Palma y amenaza los tardeos de este sábado y los conciertos de la Revetla

En 2024 los palmesanos torraron bajo la lluvia.

En 2024 los palmesanos torraron bajo la lluvia. / B. Ramon

Redacción Palma

Palma

Otro Sant Sebastià pasado por agua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Balears ha pronosticado precipitaciones generalizadas en Palma que amenazan los tardeos que se celebrarán esta tarde, además de los 'foguerons' y conciertos programados para la tarde y la noche del lunes, cuando se celebrará la Revetla.

De hecho, para este sábado ya se ha activado el aviso amarillo en toda la isla por acumulados de hasta 60 l/m2 durante la segunda mitad del sábado en la zona de la Serra de Tramuntana y el sur de Mallorca. Así lo adelantó ayer el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez.

Este sábado la lluvia también compromete las tradicionales 'beneïdes' de Sant Antoni que tendrán lugar a partir de las 10:00 horas en la explanada de la Seu.

En el Ayuntamiento de Palma están muy pendientes del cielo, pero la idea es no cancelar ningún evento a no ser que la intensidad de las precipitaciones obligue a ello. En el Consistorio recuerdan que es casi una tradición que la lluvia esté presente durante las fiestas del patrón de la ciudad y señalan que eventuales cancelaciones se decidirán en el último momento y en función del pronóstico de la Aemet.

Diada Ciclista

Hace dos años el agua, contenida por la tarde, cayó con más fuerza coincidiendo con el inicio de los conciertos, lo que obligó al Consistorio a cancelar buena parte de las actuaciones previstas en las plazas. También fue muy complicado torrar en las torradoras dispuestas en el centro de la ciudad.

La inestabilidad continuará también el martes, día de Sant Sebastià, cuando está prevista una multitudinaria Diada Ciclista. También se espera temporal marítimo y probables rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas se situarán entre los 8 y 11 grados de mínima y entre 15 y 16 grados de máxima. 

