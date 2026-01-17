Los perros protagonizan unas 'Beneïdes' de Sant Antoni de Palma a medio gas por la amenaza de lluvia

Las Beneïdes de Sant Antoni de Palma se han celebrado esta mañana a medio gas y con una participación menos multitudinaria de lo habitual, marcada por la amenaza de lluvia. El acto ha arrancado a las diez de la mañana en la explanada de la Seu, desde donde el desfile ha partido hacia la capilla de Sant Antoniet, en la calle Sant Miquel, para la tradicional bendición de los animales.

La mayoría de los asistentes han acudido con perros, que han vuelto a ser los grandes protagonistas de la jornada, aunque también se han visto algunos gatos, una cobaya y varios pájaros, como periquitos y agapornis, además de alguna tortuga. A pesar del cielo encapotado, la tradición se ha mantenido un año más en el centro de Palma, aunque con un ambiente más contenido y menos afluencia que en ediciones anteriores.

