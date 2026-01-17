Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sant Antoni ArtàSant Antoni ManacorDerrumbe mortal ManacorCampos de Golf PrivadosAsiáticos SóllerTala Bellastombas Ilegal
Més reivindica «defender la lengua, la cultura y el territorio»

EP

Palma

Més per Palma prepara una «llonguetada combativa» este domingo en la que habrá un pelea de glosadors para reivindicar «cultura y raíces», frente al modelo de ciudad que «defiende la derecha pensado para unos pocos».

El evento empezará a las 19.00 en su sede y se enmarca dentro de las actividades festivas de Orgull Llonguet a modo de «acto político y cultural», según explicó la formación ecosoberanista.

«Defender la lengua, el territorio y la vida cotidiana también es hacer política. Porque cuando la ciudad pierde su voz, pierde su alma, y Palma hoy está en peligro», afirmó la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol. La organización convertirá de este modo su sede en un espacio de «resistencia cultural y política», donde la ciudadanía de Palma podrá comer un llonguet y pasar un rato «en buena compañía».

